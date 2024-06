Le Real Madrid s’apprête à annoncer Kylian Mbappé, Emmanuel Macron est prévenu

Ce n’est plus un secret depuis longtemps. Kylian Mbappé et le Real Madrid, c’est une affaire qui roule. C’est ce soir que le capitaine des Bleus doit officialiser sa venue dans la Maison Blanche. Le club madrilène a déjà mis en place tout ce qu’il faut en ville.

Madrid s’apprête à annoncer Kylian Mbappé à ses supporters. ⌛️🇫🇷🤍 pic.twitter.com/29G7GaR99v — Actu Foot (@ActuFoot_) June 3, 2024

Alors que le club vient de remporter sa 15e Ligue des Champions, le Real Madrid ajoute ce soir un nouveau « Galactique » à son groupe de talents. Comment cohabiteront les les joyaux Jude Bellingham ou Vinicius Junior avec Kylian Mbappé ? Telle est la question.

Mais ce soir, l’heure est uniquement à la fête. Double fête : celle des champions d’Europe et celle de la venue officielle du meilleur buteur de Ligue 1 depuis des années.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé ne cachait même plus la nouvelle. Il a eu des mots clairs envers le Président de la République Emmanuel Macron, de passage à Clairefontaine. « C’est aujourd’hui que c’est annoncé là ? » lui demande Emmanuel Macron, sur un ton assez affirmatif. « Ce soir, ce soir », répond d’emblée l’attaquant.

Kylian Mbappé portera le numéro 9 , laissant vacant il y a un an par Karim Benzema. Mais ce ne sera vraisemblablement le temps que d’une saison. Car ensuite, Luka Modric devrait définitivement tourner la page (un an après Toni Kroos) du Real Madrid et céder le numéro 10 au Français.

Du côté des réseaux sociaux, alors que son ami parisien Achraf Hakimi lui a déjà dit au revoir via un message publié sur Instagram, le désormais ex-attaquant du PSG a quant à lui supprimé les mentions « PSG & France » de son profil Instagram…