Le programme du RN : Priorités économiques, sécuritaires et sociales pour la France

Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN) et candidat à la fonction de Premier ministre en cas de victoire de son parti aux élections législatives prévues en juin et juillet 2024, a dévoilé un programme ambitieux axé sur des mesures d’urgence immédiates suivies de réformes structurelles.

Le cœur de son programme économique et social repose sur plusieurs axes prioritaires. Tout d’abord, Bardella propose de baisser la TVA sur les énergies et les carburants à 5,5 % pour redonner du pouvoir d’achat aux Français. Cette mesure serait financée par la suppression de certaines niches fiscales et une réduction de la contribution française au budget de l’Union européenne, combinées à un audit des comptes publics.

En matière de santé, une exonération d’impôt sur le revenu serait accordée aux médecins travaillant en cumul emploi-retraite afin de renforcer l’offre de soins sur le territoire français.

Sur le front de la sécurité, Bardella propose de rétablir des peines planchers pour les infractions liées aux stupéfiants et contre les agents de l’autorité publique, ainsi que la suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants récidivistes. Une loi d’urgence sur l’immigration est également envisagée, incluant la suppression du droit du sol et une réforme de l’aide médicale d’État pour ne couvrir que les urgences vitales.

En automne, Bardella prévoit des réformes plus structurelles, notamment l’abrogation de la réforme des retraites d’Emmanuel Macron et la possibilité pour ceux ayant commencé à travailler avant 20 ans de prendre leur retraite dès 60 ans. Il envisage également des États généraux de la simplification pour faciliter la vie des entreprises sur le plan administratif, ainsi que des négociations sur le niveau des salaires en France avec les partenaires sociaux.

Ce programme se veut pragmatique, tenant compte des contraintes juridiques et financières, et met en avant une approche en deux temps : des mesures urgentes pour répondre immédiatement aux attentes des Français, suivies de réformes structurelles plus profondes.

Cependant, la mise en œuvre de certaines propositions, telles que la réserve des aides sociales aux Français ou la suppression de l’Aide médicale d’État, pourrait rencontrer des obstacles légaux et constitutionnels, ce qui nécessiterait des ajustements ou des validations juridiques supplémentaires.

En résumé, Jordan Bardella et le RN proposent un programme électoral ambitieux, articulé autour de priorités économiques, sociales, et sécuritaires, avec l’objectif affirmé de transformer rapidement la gouvernance française en cas de victoire aux élections législatives de 2024.