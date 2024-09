Le président argentin Javier Milei : un combat culturel contre le socialisme

Dans un entretien accordé au JDNews, le président argentin Javier Milei a partagé ses réflexions sur ses réformes, sa méthode, et ses combats politiques. Depuis son bureau à la Casa Rosada à Buenos Aires, il a répondu aux critiques et exposé sa vision pour l’Argentine et, par extension, pour d’autres pays, dont la France.

À 53 ans, Javier Milei se présente comme un outsider déterminé, un économiste libéral-conservateur et fervent critique du « wokisme ». « Javier Milei est un outsider, libéral-libertarien qui, face à une situation où il voyait son pays sombrer, a décidé d’entrer en politique », a-t-il déclaré. Élu avec plus de 55 % des voix en novembre dernier, il a immédiatement lancé une politique de réduction drastique des dépenses publiques pour redresser une économie en crise.

Des résultats tangibles

Milei souligne que ses réformes ont déjà porté leurs fruits. « Nous avons réduit de 30 % les dépenses de l’État, qui profitait à une petite caste », explique-t-il. Grâce à sa « thérapie de choc », l’Argentine a enregistré en mai un excédent budgétaire pour la première fois depuis 2008. L’inflation, qui avait atteint des sommets vertigineux, a été réduite à 54 % en un mois.

En dépit des accusations de dérive autoritaire, Milei insiste sur le fait qu’il respecte les institutions. « Je n’ai pas touché d’un iota aux institutions. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs », affirme-t-il. Il considère ses réformes comme essentielles pour sortir l’Argentine de la pauvreté, même si cela nécessite du temps et des efforts.

Une lutte contre le populisme

Milei critique sévèrement le populisme, qu’il voit comme une entrave à la prospérité. Selon lui, les politiques populistes nuisent à l’épargne et à la consommation à long terme. Il prône au contraire un modèle basé sur le respect du travail et de la propriété. « La recette pour sortir de la pauvreté, c’est : capitalisme, travail et épargne dure », résume-t-il.

Sur les questions énergétiques, Milei défend les privatisations des années 90 comme un modèle à suivre. Il réfute les accusations selon lesquelles ses politiques pourraient nuire à l’environnement, arguant que les préoccupations climatiques actuelles sont souvent exagérées. « Les scientifiques imposent leur agenda. Si vous ne financez pas leurs investigations, ils ne font rien », critique-t-il.

Combat culturel

Milei aborde également la question du « wokisme » et de la culture. Il décrit le populisme et le socialisme comme des forces qui alimentent l’envie et le ressentiment. « La gauche a tué des millions de gens », déclare-t-il, plaidant pour un combat culturel permanent contre les idéologies de gauche.

Concernant les médias, Milei a pris des mesures radicales, comme la fermeture de l’agence de presse Télam, qu’il décrit comme un outil de propagande. « L’impôt devient alors une nouvelle forme d’esclavage », explique-t-il. Il affirme que le journalisme doit se soumettre aux lois du marché, sans financement public pour influencer l’opinion.

En conclusion, Javier Milei se positionne comme un libéral-libertarien prêt à défier l’ordre établi pour redresser son pays. Avec une approche controversée mais déterminée, il s’attaque aux racines du socialisme et cherche à imposer un nouveau paradigme économique et culturel. Pour lui, le chemin vers la prospérité est pavé de réformes audacieuses, même si cela suscite des réactions hostiles.