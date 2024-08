Le Premier ministre indien Narendra Modi prévoit une visite en Ukraine après une rencontre avec Vladimir Poutine

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, s’apprête à effectuer une visite en Ukraine, marquant une étape diplomatique significative après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine début juillet. Bien que la date précise de cette visite en Ukraine et en Pologne n’ait pas été dévoilée par le ministère indien des Affaires étrangères, les médias indiens rapportent qu’elle pourrait avoir lieu cette semaine.

L’Inde, sous la direction de Narendra Modi, a maintenu une position délicate en équilibrant ses relations historiques avec la Russie et en cherchant à renforcer ses partenariats de sécurité avec les nations occidentales, principalement pour contrer l’influence croissante de la Chine dans la région. Depuis la guerre froide, l’Inde et la Russie entretiennent des liens étroits, avec Moscou jouant un rôle clé en tant que fournisseur d’armes pour New Delhi.

Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a plus de deux ans, le gouvernement indien a choisi de ne pas condamner explicitement les actions de Moscou, appelant plutôt les deux parties à résoudre leurs différends par le dialogue. Cette position de neutralité a été illustrée par les abstentions de l’Inde lors des votes de l’ONU visant à sanctionner la Russie.

La visite de Narendra Modi à Moscou début juillet s’est déroulée dans un contexte tendu, survenant quelques heures seulement après une série de frappes russes sur des villes ukrainiennes, causant des dizaines de morts et endommageant un hôpital pour enfants à Kiev. Cette visite a également été marquée par une étreinte publique entre Modi et Poutine, une image qui a suscité la colère du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Depuis le début du conflit, la Russie est devenue un fournisseur majeur de pétrole brut à prix réduit pour l’Inde, un accord crucial pour New Delhi face aux sanctions imposées à Moscou par les pays occidentaux. En outre, l’Inde a exercé des pressions sur la Russie pour qu’elle rapatrie plusieurs de ses citoyens engagés dans des « emplois de soutien » au sein de l’armée russe, mais qui ont ensuite été envoyés sur les lignes de front en Ukraine. Malheureusement, au moins cinq d’entre eux ont perdu la vie dans ce conflit.

Alors que Narendra Modi se prépare à se rendre en Ukraine, cette visite sera scrutée de près, tant par la communauté internationale que par les principaux acteurs impliqués dans le conflit, alors que New Delhi cherche à naviguer avec prudence dans un paysage géopolitique de plus en plus complexe.