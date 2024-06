Le Planning Familial appelle à voter pour le NFP

Le Planning Familial a lancé un appel à voter pour le Nouveau Front Populaire (NFP) dans le cadre des élections législatives. L’organisation met en garde contre la montée du RN, soulignant les dangers qu’il représente pour les femmes, les personnes racisées, les LGBTQIA+, les personnes en situation de handicap, et les personnes migrantes.

Le Planning Familial appelle officiellement à voter pour le NFP pic.twitter.com/LiFIadNtxQ — Mathilde Larrere (@LarrereMathilde) June 17, 2024

L’organisation, active depuis près de 70 ans, dénonce les menaces et attaques subies, ainsi que les réformes inspirées par le RN, telles que la loi immigration et les réformes des retraites et de l’assurance chômage. Ce soutien du Planning familial est salué par de nombreuses personnalités à gauche.

Hector M.