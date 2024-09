« Le Petit Nicolas », « Le discours », « Molière » : Le cinéaste Laurent Tirard est mort à 57 ans

Le réalisateur Laurent Tirard, connu pour ses succès cinématographiques tels que Le Petit Nicolas et Mensonges et trahisons et plus si affinités…, est décédé jeudi 5 septembre 2024 à l’âge de 57 ans. Son agent a annoncé la triste nouvelle, précisant qu’il avait mené un long combat contre la maladie avec un immense courage.

Une carrière marquée par des comédies à succès

Né à Roubaix et grandi à Fontainebleau, Laurent Tirard avait suivi une formation en cinéma à New York University avant de travailler à Hollywood en tant que lecteur de scénarios chez Warner. Il s’était ensuite fait un nom en tant que journaliste pour Studio Magazine avant de se lancer dans la scénarisation et la réalisation.

Son premier film, Mensonges et trahisons et plus si affinités… (2004), avec Édouard Baer et Clovis Cornillac, avait rencontré un succès immédiat. Cornillac avait d’ailleurs remporté le César du meilleur second rôle pour ce film. Par la suite, Tirard s’était spécialisé dans les adaptations, avec notamment Le Petit Nicolas en 2009, qui a attiré plus de cinq millions de spectateurs en France, ainsi que sa suite Les Vacances du Petit Nicolas en 2014.

Des adaptations de grandes œuvres littéraires

En plus de Le Petit Nicolas, Laurent Tirard a également réalisé Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté en 2012, une adaptation des célèbres bandes dessinées de Goscinny. Il avait également porté à l’écran Le Discours en 2020, adapté du roman de Fabrice Caro, et Juste Ciel ! en 2023.

Une lutte courageuse contre la maladie

En 2012, Tirard avait été diagnostiqué avec un cancer et avait subi une greffe de moelle osseuse. Malheureusement, cette greffe avait entraîné de graves complications de santé, attaquant plusieurs organes. Il avait révélé en 2020 qu’il avait dû se battre contre ces effets secondaires dévastateurs pendant de nombreuses années.

Alice Leroy