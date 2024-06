Le Parti Radical de Gauche soutient le Front Populaire

Dans un communiqué publié ce matin, le Parti Radical de Gauche (PRG) a annoncé son soutien au Front Populaire, une coalition destinée à contrer la montée de l’extrême droite après les récentes élections européennes. Le président de la République ayant dissous l’Assemblée nationale, des élections législatives anticipées sont prévues. Le PRG, fidèle à ses valeurs républicaines, laïques, universalistes et pro-européennes, a pris acte de la création du Front Populaire et s’engage à soutenir tous les candidats partageant ses valeurs et capables de l’emporter face au Rassemblement National (RN).

| Communiqué |



Sauver la République. pic.twitter.com/Dfben5Hf3o — Parti Radical de Gauche (@PartiRadicalG) June 12, 2024

Selon les derniers sondages, le RN est crédité de plus de 30 % d’intentions de vote au premier tour des législatives, avec le dernier sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche du 12 juin le plaçant à 31 %. Derrière, la gauche rassemblée sous la bannière du « Nouveau Front Populaire » se situe à 28 % d’intentions de vote, tandis que la majorité présidentielle est créditée de 18 %. Les Républicains arrivent en quatrième position avec des intentions de vote variant entre 6,5 % et 9 % selon les différents sondages.

Les estimations pour le deuxième tour indiquent que le RN pourrait devenir le groupe majoritaire avec entre 220 et 270 sièges, tandis que l’alliance de la gauche formerait la deuxième force avec 150 à 190 sièges. Le groupe de la majorité présidentielle pourrait perdre en puissance avec 90 à 130 sièges, et les Républicains auraient entre 30 et 40 sièges.

Le PRG, dans son communiqué, met en avant l’urgence de s’unir pour sauver la République et empêcher une majorité populiste de prendre le pouvoir. « Le projet du Rassemblement National ne peut être la vie que nous offrons à nos enfants », souligne le communiqué, appelant à une large union de la gauche autour des valeurs républicaines et humanistes.

Hector M.