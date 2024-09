Le Parc des princes transformé en terrain de padel : plongée dans les coulisses

À moins d’un mois du Greenweez Paris Major Premier Padel 2024 (28 septembre-6 octobre) à Roland Garros, le Parc des princes s’est transformé l’espace d’un soir en un fantastique fief du padel.

Sport en pleine explosion en France, le padel réunit toujours plus de passionnés chaque mois. Venus du tennis, du football, du handball ou simples novices, son côté addictif et ludique séduit vite le plus grand nombre. Alors forcément, quand Qatar Airways, Premier Padel et le Paris-Saint Germain ont eu l’idée d’installer un terrain de padel du côté de la tribune Auteuil, le succès était garanti.

Journalistes, influenceurs, freestylers, artistes, ex-sportifs professionnels et autres invités spéciaux étaient de la partie, lundi soir, au Parc des princes, pour découvrir les lieux. Entrée dans les coulisses du stade, visite des vestiaires (voir vidéos), passage par le couloir des joueurs, arrivée en bord pelouse… Et découverte de ce terrain de padel unique, installé devant la tribune Auteuil.



Voilà les invités près à échanger quelques balles pour un moment unique et éphémère. À ce jeu-là, Clément Chantome et Christophe Jallet (ex-PSG) s’en sortent très bien, on voit qu’ils jouent régulièrement. Tout comme Thierry Omeyer (ex-PSG handball), très concentré et pas là pour blaguer ! L’esprit de compétition des grands champions. Mais forcément, venant du tennis, les ex-professionnels Arnaud di Pasquale et Arnaud Clément régalent.

Sur le terrain ou aux abords, les organisateurs ont aussi pu compter sur Florent Sinama-Pongolle (ex-Liverpool), Zoumana Camara (ex-PSG, Inter Milan) ou le chef Pierre Sang.

À noter dans les agendas des fans de padel et pour tous ceux qui voudraient découvrir ce sport en vogue : pour la 3e fois, à Roland Garros, place au Greenweez Paris Major Premier Padel 2024 du 28 septembre au 6 octobre 2024.