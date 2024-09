Le pape François conclut son plus long voyage en rassurant sur sa santé

Le pape François, âgé de 87 ans, a terminé à Singapour une tournée éprouvante de 12 jours en Asie du Sud-Est et en Océanie, son plus long et lointain voyage à ce jour. Au cours de ce périple de 33 000 km, François a tenu 16 discours et fait face à des conditions climatiques difficiles, mais a montré une énergie et une résistance remarquables, dissipant ainsi les doutes quant à son état de santé après une lourde opération abdominale l’année dernière.

Le pape a clôturé son séjour en Singapour en improvisant une intervention devant 600 jeunes de diverses confessions. Avec humour et enthousiasme, il a encouragé les jeunes à « prendre des risques » et à sortir de leur zone de confort, ajoutant que « un jeune qui n’a pas envie de prendre de risque est un vieux », une remarque qui a suscité des rires et des applaudissements.

Tout au long de son voyage, qui incluait des étapes en Indonésie, au Timor oriental et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pape a insisté sur des thèmes centraux pour son pontificat : le dialogue interreligieux, la protection de l’environnement, la lutte contre la pédocriminalité, et la défense des droits des travailleurs migrants.

Malgré la fatigue visible lors des cérémonies officielles, le pape a fait preuve d’une grande vitalité lors de ses rencontres avec la foule. Selon Matteo Bruni, directeur du service de presse du Vatican, le souverain pontife ne se focalise pas sur la fatigue mais sur la joie qu’il éprouve en étant au contact des fidèles, une énergie qui le pousse à continuer sans relâche.

Ce 45e voyage international témoigne de l’importance que François accorde aux « périphéries » du monde et à une Église plus ouverte et globalisée. Dès le 26 septembre, il effectuera un nouveau voyage au Luxembourg et en Belgique, avant de présider l’Assemblée générale du Synode sur l’avenir de l’Église en octobre.