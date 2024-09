Le nouveau visage des ondes chrétiennes : RCF et Radio Notre-Dame lancent une matinale commune

Ce lundi pour leur rentrée, les radios catholiques historiques RCF et Radio Notre-Dame s’unissent pour lancer une matinale commune, une première qui marque une étape importante dans leur rapprochement. Dès aujourd’hui, les auditeurs pourront découvrir ce nouveau programme co-présenté par Pierre-Hugues Dubois et Louis Daufresne, deux figures bien connues de leurs auditeurs respectifs.

Fondées dans les années 1980, RCF et Radio Notre-Dame ont longtemps fonctionné de manière indépendante. Cependant, depuis un an et demi, les deux stations ont amorcé un rapprochement stratégique, visant à renforcer leur impact et leur visibilité. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de fusion qui pourrait aboutir dans les mois à venir. Selon Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame, il s’agit de « mieux organiser, être plus visibles et redonner des signes d’unité », répondant ainsi aux attentes des évêques, des auditeurs, et des donateurs.

Une matinale commune pour incarner l’union

La nouvelle matinale, diffusée simultanément sur les deux antennes de 6h30 à 10h, symbolise ce rapprochement. Pierre-Hugues Dubois, animateur de la matinale nationale de RCF depuis deux ans, et Louis Daufresne, star de Radio Notre-Dame depuis vingt ans, co-animeront cette émission. Ils offriront aux auditeurs un programme riche en proximité, analyse, et spiritualité.

Parmi les temps forts de cette matinale, on retrouvera des rendez-vous emblématiques tels que « Le Grand témoin », animé par Louis Daufresne, et « Le Débat du jour », qui se tiendra de 9h à 10h avec trois chroniqueurs. La dimension spirituelle sera également au cœur de cette émission, avec des moments de recueillement comme « La Prière du matin » et la lecture quotidienne de l’Évangile.

Vers une fusion complète ?

La création de cette matinale commune est la première étape vers une fusion complète des deux radios, prévue pour début 2025. « Nous visons à former la plus grande radio chrétienne nationale et de proximité », affirme Philippe Lansac, directeur général de RCF. Cette fusion permettra non seulement de développer l’audience mais aussi de mutualiser les forces pour investir dans le digital, un secteur stratégique et coûteux.

Avec cette nouvelle matinale, RCF et Radio Notre-Dame ambitionnent de créer un média catholique puissant et unifié, capable de porter haut la voix chrétienne sur les ondes. « Il faut cultiver notre différence », insiste Bruno Courtois. La ligne éditoriale de ce nouveau média se veut plus audacieuse et libre, reflétant un christianisme ancré dans la modernité et prêt à affirmer sa place dans le débat public.