Le nouveau ministre de l’Intérieur veut « rétablir l’ordre », l’INA a retrouvé 25 ans de déclarations chocs de Bruno Retailleau

Préféré à Laurent Wauquiez place Beauveau, Bruno Retailleau est l’incarnation de la droite conservatrice. A 63 ans, le sénateur de la Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat a toujours utilisé des mots forts. À lui de les mettre en pratique.

L’Institut National de l’Audiovisuel a compilé 25 ans de petites et grandes déclarations de l’homme politique désormais ministre de l’Intérieur. Une vidéo d’un peu plus de 3 minutes qui a trouvé son public, plus de 1000 republications sur le réseau social X.

« Malheureusement pour la France, désormais, l’immigration n’est pas une chance« , tonnait-il en 2022 en réponse à Gérald Darmanin.

« Créer une société multiculturelle avec la juxtaposition de blocs de population, ce serait forcément une société multi-conflictuelle« , prédisait-il en 1997.

« Les gens qui viennent, et notamment l’immigration africaine, ce sont des gens qui n’ont pas la même culture que nous, ce sont des gens qui souvent viennent profiter des droits sociaux français. Le problème, c’est que ces gens ne souhaitent pas s’assimiler« , osait-il encore avec une généralisation totale de l’immigration du continent africain.

En 2018, toujours au sujet de l’immigration, il estimait sur France Inter qu’ « à un niveau, une proportion, cela devient effectivement une menace. Une partie de l’immigration refuse en réalité d’entrer dans le récit national. »

En 2022, candidat à la présidence des Républicains, il expliquait : « ma droite à moi ne s’excuse pas d’être de droite, on doit s’assumer alors on fera baisser le vote du RN. La France est le pays le plus avantageux pour l’asile, l’accès aux soins gratuits pour les clandestins, le regroupement familial ou pour les naturalisations. Donc ce n’est plus qui décidons qui vient chez nous, ce sont les passeurs, les mafieux qui font du trafic d’êtres humains.«