Le Nouveau Front populaire lance un concours d’affiches en ligne

À l’approche des législatives anticipées, les partis de gauche, unis sous le « Nouveau Front Populaire », inspirent un concours d’affiches lancé par les graphistes Mathias Rabiot et Geoffrey Dorne. Leur plateforme collaborative, « 24×36.art », vise à créer un « imaginaire visuel fort » pour accompagner cette union.

https://24×36.art

Depuis son lancement, une cinquantaine d’affiches ont été proposées, mêlant humour et références historiques. Par exemple, une affiche avec Maurice Thorez et le texte « Si tu pouvais voir ça, Maurice Thorez la banane ». Une autre affiche reprend des paroles d’Aya Nakamura adaptées contre le Rassemblement National : « Oh Jojo, y’a pas moyen Jojo ».

Les affiches soulignent aussi le programme de la gauche, avec des slogans comme « Extinction des énergies fossiles » ou « Moins de LBD, plus de CBD ».

Le concours encourage les créations « joyeuses et optimistes » et refuse les « images négatives ou agressives ».

Hector M.