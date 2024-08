Le Nouveau Front Populaire dénonce « l’inaction grave et délétère » de Macron et se dit prêt à gouverner

Dans une lettre ouverte aux Français, publiée le 22 août, les représentants du Nouveau Front Populaire (NFP) ont vivement critiqué Emmanuel Macron pour son « inaction grave et délétère ». Cette lettre est signée par Lucie Castets, candidate du NFP à Matignon, ainsi que par Manuel Bompard, Olivier Faure, Fabien Roussel et Marine Tondelier, représentants des forces de gauche. Tous ont dénoncé l’inaction du président après les législatives anticipées, insistant sur la nécessité urgente de former un nouveau gouvernement.

« La coalition arrivée en tête doit pouvoir former un gouvernement », peut-on lire dans cette lettre, qui reproche au président de la République de « tergiverser plutôt que de tirer les conséquences » du scrutin législatif qui a vu la gauche unie obtenir 193 sièges à l’Assemblée nationale. Selon eux, cette inaction est en contradiction avec les attentes des citoyens, et ils exhortent à « passer à l’action » pour répondre aux urgences sociales, économiques et écologiques.

Les signataires de la lettre affirment que, malgré l’absence de majorité absolue, le NFP est prêt à gouverner. « Nous sommes prêts », écrivent-ils, en soulignant que cela n’empêchera pas de mettre en œuvre les réformes nécessaires. « Qui refusera l’augmentation du pouvoir d’achat ? », interrogent-ils, soulignant que chaque parlementaire devra rendre compte de ses votes et que les citoyens seront témoins des choix de leurs élus.

Dans la lettre, les chefs du NFP pointent également les conséquences néfastes des politiques macronistes, notamment « les décisions imposées contre la volonté du peuple, comme la réforme des retraites », qui, selon eux, sont à l’origine de la montée de la défiance envers les institutions et de la progression de l’extrême droite. Ils appellent à une rupture avec ces politiques et promettent de bâtir « une société plus juste et plus solidaire », où « le travail sera mieux rémunéré, la pénibilité mieux reconnue, et les services publics réhabilités ».

Lucie Castets et les leaders du NFP insistent également sur leur volonté de mener une diplomatie de paix, affirmant qu’ils « ne peuvent pas accepter que les différends se règlent par la force en Europe et dans le monde ». Ils appellent ainsi à « faire échec à la guerre d’agression de Vladimir Poutine » et à œuvrer pour un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de la Palestine.

Avec la reprise des consultations à l’Élysée à partir du 23 août, le NFP se rendra groupé pour défendre son projet de gouvernement et proposer une nouvelle manière de gouverner. « Le choix du prochain gouvernement aura des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne de chacune et chacun », concluent-ils, rappelant que leur coalition est prête à prendre les rênes du pays.

Alice Leroy