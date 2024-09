Le MoDem se dresse fermement pour l’instauration de la proportionnelle aux législatives

Le MoDem, par la voix de leader parlementaire Marc Fesneau, a réitéré son engagement en faveur de l’instauration de la proportionnelle aux élections législatives. Lors de l’université de rentrée du parti à Guidel, dans le Morbihan, ce dimanche, Fesneau a exprimé l’importance cruciale de cette réforme électorale, insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une simple « marotte » du MoDem, mais bien d’une question de « survie de notre démocratie ».

Face à plusieurs centaines de militants, l’ancien ministre de l’Agriculture a promis de « mener ce combat » et de ne plus céder face à d’éventuels blocages. Il a également émis des doutes quant à la participation future du MoDem au gouvernement de Michel Barnier, laissant entendre que le parti pourrait refuser de continuer à être « le vassal de qui que ce soit ».

Selon Fesneau, l’absence de proportionnelle aux législatives a créé une situation politique délétère. Il s’est réjoui de constater que de plus en plus de voix, au sein du paysage politique, appellent à la création d’un bloc majoritaire autour de cette réforme. Cette évolution, selon lui, serait non seulement bénéfique pour le fonctionnement démocratique, mais permettrait également de faciliter la formation de coalitions parlementaires. Il a précisé que les modalités de cette réforme devront être définies dans les mois à venir.

L’instauration de la proportionnelle, un cheval de bataille de longue date pour le MoDem, gagne aujourd’hui en popularité. De nombreux observateurs politiques y voient un moyen de limiter le score du Rassemblement national, de libérer le Parti socialiste de l’emprise de La France insoumise, et de favoriser une meilleure représentation des forces politiques au Parlement.

Le MoDem semble déterminé à ne plus reculer sur cette question et à faire entendre sa voix, même au prix de tensions au sein de la majorité actuelle. Pour Marc Fesneau, il est temps de retrouver la « liberté » de dire non, et le MoDem est prêt à l’assumer pleinement.