Le ministre de la Santé Frédéric Valletoux anticipe des « cas sporadiques » en France du variant Moix

Alors que le variant clade 1b de la variole du singe, désormais appelé mpox, se propage rapidement à travers le monde, Frédéric Valletoux, ministre délégué à la Santé démissionnaire, a averti que la France pourrait bientôt connaître ses premiers cas. « Il y a de fortes chances que des cas sporadiques apparaissent, et sans doute prochainement », a déclaré le ministre dans une interview accordée à la Tribune Dimanche.

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a élevé son niveau d’alerte au maximum, en réponse à l’apparition de cette nouvelle souche plus virulente, principalement signalée en Afrique. Le premier cas en Europe a été détecté en Suède chez un voyageur de retour d’Afrique, où l’épidémie continue de s’étendre. En réaction, Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, a placé le système de santé français en « état de vigilance maximale » bien que la France n’ait, pour l’instant, signalé aucun cas de clade 1b.

En réponse à cette menace sanitaire, environ 150 000 personnes ont déjà été vaccinées en France depuis l’épidémie de clade 2 en 2022. Cependant, Frédéric Valletoux a souligné qu’il est encore trop tôt pour affirmer si ces vaccins sont efficaces contre le nouveau variant. Les stocks de vaccins sont toutefois suffisants pour une réponse rapide si nécessaire, a-t-il assuré, ajoutant que la vaccination continuera d’être ciblée vers les populations les plus exposées.

Le ministre a également insisté sur l’importance de sensibiliser les publics à risque, notamment par le biais d’associations et de réseaux spécialisés. Cependant, il a tenu à rassurer la population en précisant que les modes de transmission de la variole du singe sont différents de ceux de la Covid-19. La contamination se fait principalement par des contacts rapprochés, comme des rapports sexuels, et non par simple proximité, a rappelé le ministre.

Alice Leroy