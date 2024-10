Le maire de New York Eric Adams de nouveau au tribunal pour corruption

Le maire de New York, Eric Adams, s’est présenté de nouveau mercredi devant le tribunal fédéral de Manhattan, dans le cadre d’une affaire de corruption et de financement illégal de campagne. L’élu démocrate, âgé de 64 ans, fait face à des accusations pour avoir accepté des cadeaux non déclarés de la part d’entrepreneurs et de ressortissants turcs, notamment des vols en classe affaire et des séjours dans des suites d’hôtel. Pour l’instant, il refuse de démissionner, affichant un geste de soutien aux médias à son arrivée et à sa sortie du tribunal.

Eric Adams, ancien capitaine du New York Police Department (NYPD), est le premier maire de New York à être inculpé alors qu’il est en fonction. Il a plaidé non coupable vendredi, quelques jours après que les poursuites ont été initiées par un grand jury de citoyens.

Selon l’accusation, en échange des cadeaux reçus, Eric Adams aurait utilisé son influence pour faciliter l’ouverture d’un gratte-ciel abritant la mission de la Turquie auprès des Nations unies et le consulat général turc, dans le but de le rendre opérationnel pour une inauguration en présence du président turc, Recep Tayyip Erdogan, en septembre 2021.

Lors de l’audience de mercredi, le procureur Hagan Scotten a indiqué qu’il était « probable » que d’autres suspects soient inculpés dans cette affaire, et que des accusations supplémentaires pourraient être portées contre Eric Adams. Ces éléments ont été rapportés par des médias américains présents dans la salle d’audience.

De son côté, l’avocat d’Eric Adams, Alex Spiro, a déposé un recours visant à faire annuler l’un des cinq chefs d’accusation. Il a également demandé que le procès soit organisé avant mars 2025, pour permettre à Eric Adams d’être acquitté avant la prochaine primaire du Parti démocrate pour la mairie de New York. Le juge Dale Ho n’a pas encore fixé la date du procès, mais une nouvelle audience est programmée pour le 31 octobre.

L’affaire qui entoure Eric Adams suscite beaucoup d’attention, notamment parce qu’elle touche un élu de premier plan et concerne des enjeux internationaux. Pour le moment, le maire continue de se défendre contre les accusations et espère tourner cette page avant de se présenter à nouveau devant les électeurs de New York.