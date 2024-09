Le luxe français : une bouffée d’air avec le plan de soutien chinois

Les valeurs des groupes de luxe et de spiritueux ont connu une forte hausse à la Bourse de Paris après l’annonce d’un plan de soutien à l’économie chinoise par la Banque centrale. À l’ouverture, LVMH a enregistré une hausse de 4,20%, Hermès de 4,47%, et L’Oréal de 2,53%. Du côté des spiritueux, Rémy Cointreau et Pernod Ricard ont respectivement grimpé de 3,72% et 2,30%. Ces performances ont contribué à faire grimper le CAC 40 de 1,30% à 7.605 points.

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a annoncé une série de mesures visant à soutenir l’économie, notamment la réduction des taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires et une baisse du taux de réserves obligatoires des banques. Ces actions, qui devraient libérer environ 1.000 milliards de yuans (environ 130 milliards d’euros), visent à stimuler la consommation et le marché immobilier, secteur clé pour les ménages chinois.

Un Soulagement Temporaire pour le Secteur du Luxe

Ces mesures interviennent à un moment où les résultats des groupes de luxe en Chine étaient décevants. LVMH a connu une baisse de 1% de son chiffre d’affaires au premier semestre, tandis que Kering et Rémy Cointreau ont affiché des reculs respectifs de 11% et 15,7%. En revanche, Hermès, moins dépendant des consommateurs chinois, a vu ses ventes augmenter de 12%.

Les analystes soulignent que, bien que ces nouvelles soient accueillies positivement, elles ne garantissent pas un rallye haussier. Emeric Blond, gérant chez Tailor AM, prévient que la reprise de la consommation de luxe pourrait prendre du temps, surtout en raison de l’incertitude économique persistante et des tensions commerciales entre l’Europe et la Chine.

Perspectives Mitigées

Des économistes estiment que ces mesures pourraient ajouter environ 0,2 point de pourcentage à la croissance chinoise, ce qui, bien que positif, reste limité. De plus, les préoccupations liées à la confiance des consommateurs chinois et aux tensions commerciales pourraient freiner toute reprise significative.

La Banque d’Amérique a également publié des prévisions moroses, anticipant un recul de 1% des revenus du secteur du luxe au second semestre 2024 et une croissance limitée à 3% en 2025. Cette situation reflète l’incertitude persistante quant aux dépenses des consommateurs chinois, qui sont désormais plus prudents face à un environnement macroéconomique instable.

En résumé, bien que le soutien annoncé par la Chine apporte un regain d’optimisme temporaire aux valeurs du luxe, les défis structurels et l’incertitude économique restent des préoccupations majeures. Les investisseurs devront rester attentifs aux évolutions économiques et aux nouvelles annonces pour déterminer si ce rebond est le signe d’une reprise durable.