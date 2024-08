Le LOSC retrouve les étoiles de la Ligue des Champions, les buts de la soirée en images

Après une soirée compliquée et un parcours difficile (face au Fenerbahce puis le Slavia Prague), les Lillois s’en sortent et filent en Ligue des Champions. Les hommes de Bruno Genesio avaient deux buts d’avance à défendre, ce soir en République Tchèque, mais se sont bien vite compliqués la tâche.

La soirée aurait pu être paisible, elle fut crispante jusqu’au bout. En encaissant un but après seulement 5 minutes de jeu, au terme d’un petit festival collectif, le LOSC s’est mis dans une position délicate. Celle du club qui ne sait plus trop s’il doit attaquer ou défendre. Alors forcément, à domicile, le Slavia Prague en a fait voir de toutes les couleurs aux Lillois.

LE SLAVIA DOUCHE D'ENTRÉE LE LOSC SUR UN BUT FOU ! 😱



Les Pragois ont déjà rattrapé la moitié de leur retard…#SLALOSC | #UCL pic.twitter.com/2D6Af99Reg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2024

Après cette ouverture du score, c’est chaud : Lille fait le dos rond. Pendant plus de 70 minutes, Lille hésite. Bien défendre jusqu’au bout ? Attaquer pour repousser définitivement l’idée d’un retour des Tchèques ? Comme souvent, Edon Zhegrova apparaît comme le détonateur et le sauveur. Les grands joueurs se révèlent dans les grands moments. Un ballon reçu plein axe, un adversaire à effacer, l’international kosovar se décale sur son pied gauche et arme un tir tendu. Ça fait mouche (1-1, 76e) !

Quel but d'Edon Zhegrova ! 😍



Le Lillois égalise d'un super tir en dehors de la surface ! 😍



Le LOSC respire et reprend 2 buts d'avance 😮‍💨#SLALOSC | #UCL pic.twitter.com/2v34jxxj2E — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 28, 2024

Lille reprend alors deux buts d’avance, de quoi terminer le dernier quart d’heure avec sérénité. Pas du tout. Le Slavia Prague marquera encore un but, à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Histoire de remettre un coup de chaud dans les rangs lillois. Les hommes de Bruno Genesio tiendront bon.

La Ligue des Champions s’offre enfin à eux, après un mois d’août dantesque mais brillant. Une expérience intéressante avant les difficiles joutes européennes qui les attendent.