Le journaliste Steven Bellery quitte RTL pour BFMTV

Ce dimanche 29 septembre 2024, Steven Bellery, journaliste culture et rédacteur en chef adjoint à RTL, a fait ses adieux à la station lors de l’émission « Laissez-vous tenter ». Après treize années marquées par de nombreux entretiens avec des personnalités telles que Renaud et Céline Dion, Bellery rejoint BFMTV pour prendre la tête du service culture dès ce lundi 30 septembre.

L’annonce de son départ a été faite par Anthony Martin, présentateur de l’émission, dans une ambiance chaleureuse. « Un monde fou nous a rejoints en studio, c’est pour vous dire au revoir, Steven », a-t-il lancé. Martin a ensuite salué le travail de son collègue, soulignant son talent pour décrocher des scoops et son impressionnante collection de rencontres avec des stars : « Merci pour toutes ces interviews, pour votre énergie et votre bonne humeur. Votre humour parfois limite va nous manquer, mais vos obsessions musicales surprenantes, un peu moins ! » a-t-il ajouté avec un sourire.

Bellery, visiblement ému, a remercié ses collègues et l’audience : « Un immense merci à toute cette rédaction, l’une des plus belles. Merci à RTL que j’écoute depuis mon enfance, et que je continuerai à écouter. » Il a également exprimé sa gratitude envers les équipes techniques, soulignant l’importance du travail d’équipe en radio. Sur son compte Instagram, il a partagé des souvenirs marquants de son parcours, révélant avoir conservé plus de 1 300 interviews.

Steven Bellery prend désormais un nouveau tournant dans sa carrière, avec de nouvelles aventures à BFMTV, tout en promettant de rester fidèle à l’écoute de RTL.