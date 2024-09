Le journaliste sportif Laurent Luyat devient le parrain du fils de Cyril Féraud, une amitié qui dure

Laurent Luyat, célèbre journaliste sportif de France Télévisions, a été choisi pour jouer un rôle spécial dans la vie de Cyril Féraud : celui de parrain de son fils, Tim. Cette décision a été révélée par Cyril Féraud dans une interview pour Télé 7 Jours, parue ce lundi 9 septembre 2024.

Laurent Luyat, connu pour sa couverture d’événements sportifs majeurs comme le Tour de France et les Jeux olympiques, est un ami de longue date de Cyril Féraud. Leur amitié remonte à plus de 16 ans, période durant laquelle ils ont partagé de nombreux moments importants. Les deux hommes sont également voisins, vivant dans le même immeuble à Paris, ce qui a sans doute renforcé leur lien.

Dans l’interview, Cyril Féraud a exprimé sa joie de confier ce rôle crucial à Laurent Luyat, le qualifiant de « meilleur ami » et soulignant que Laurent est « gaga de son filleul ». Cette proximité et cette amitié profonde entre les deux hommes rendent Laurent particulièrement bien placé pour ce rôle de parrain. « Cyril, c’est la famille. On est dans le même immeuble, pas au même étage, mais c’est vrai que quand je me suis installé là, il était venu à la maison », a expliqué Laurent Luyat, faisant écho à la solidité de leur relation.

Laurent Luyat, ravi de cette responsabilité, voit dans ce rôle une occasion de renforcer encore davantage les liens avec son ami et son nouveau filleul. Cette désignation de parrain n’est pas seulement un honneur, mais aussi un symbole de la confiance et de l’affection que Cyril Féraud lui porte.

Pour Cyril Féraud, qui est devenu papa en juillet 2024, le choix de Laurent comme parrain de Tim reflète l’importance de leur amitié et la place spéciale qu’il occupe dans sa vie. Alors que Cyril Féraud continue de jongler entre sa carrière florissante et sa nouvelle vie de père, il sait qu’il peut compter sur Laurent pour être un soutien précieux et un mentor bienveillant pour son fils. Laurent Luyat le promet, il ne sera pas seulement un parrain pour Tim, mais également un ami fidèle et une présence constante, incarnant les valeurs d’amitié et de soutien qui ont marqué sa relation avec Cyril Féraud depuis tant d’années.