Le jour où Layvin Kurzawa (PSG) est revenu d’un pubalgie en quelques jours…

Yves Tucoulou est un kiné assez peu connu en France, pourtant spécialiste de la rééducation post-opération des ligaments croisés du genou. Très respecté en Chine, où le gouvernement lui a confié la direction d’un service de rééducation, il est en ce moment de passage en Europe. Il s’est confié sur les soins prodigués à un joueur du PSG.

Fin 2016, alors qu’il assurait le suivi d’un patient qui venait de se faire opérer des ligaments croisés, il se rend au centre d’entraînement du Paris-Saint Germain afin de montrer les résultats étonnants qu’il obtient via son protocole post-opératoire. Les professeurs Saillant et Rolland sont alors surpris par ce qu’ils constatent, sans pousser plus loin leur curiosité.

Mais dans la pièce d’à côté, Layvin Kurzawa, alors latéral gauche encore en vogue au PSG, ne va pas bien. Du tout. Migraine et douleurs de type pubalgie. Impossible de tirer dans un ballon. Les médecins demandent à Yves Tucoulou son avis.

Ce dernier teste le joueur et estime qu’en quelques jours, il l’aura remis sur pied de cette tenace pubalgie. C’est parti pour 2-3 jours de soins. Après deux jours et demi drastiques, Layvin Kurzawa est de retour sur les pelouses du centre d’entraînement, un samedi matin, capable d’enchaîner les efforts et de tirer dans le ballon. Choses qu’il ne pouvait plus faire.

Yves Tucoulou suggère alors un protocole de reprise adapté, avec tout un tas de consignes, nutritionnelles notamment. Heureux de ne plus avoir mal et de pouvoir déjà rejouer en Ligue 1, le joueur ne suivra pas trop la suite du protocole…

Quelques semaines plus tard, malgré le travail du staff médical du PSG, les douleurs reviennent petit à petit. Il se fera alors opérer en mai 2017, ce qui précipitera sa longue chute footballistique. Il ne rejouera que très peu de matchs professionnels par la suite, se blessant même au genou lors d’un court passage en Angleterre. Yves Tucoulou n’a jamais été rappelé.

