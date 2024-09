Le jeune parcours de Paul Kircher, étoile montante du cinéma français, récompensé à la Mostra de Venise 2024

Le jeune acteur français Paul Kircher a marqué la Mostra de Venise en remportant le prestigieux prix Marcello Mastroianni du meilleur interprète émergent, samedi 7 septembre 2024. Ce prix récompense sa performance dans Leurs enfants après eux, un film adapté du roman éponyme de Nicolas Mathieu, couronné du prix Goncourt en 2018.

"Je me suis senti bien dans leur univers" Paul Kircher remercie son duo de réalisateurs, les frères Boukherma, en recevant le prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir pour Leurs Enfants Après Eux



Mostra 2024 #BiennaleCinema2024 #Venezia81 @la_Biennale pic.twitter.com/va0d0lBTkq — CANAL+ (@canalplus) September 7, 2024

Lors de son discours, Paul Kircher, 22 ans, a exprimé sa gratitude envers le jury présidé par Isabelle Huppert et le festival, soulignant que le film raconte « l’histoire d’adolescents et d’une génération qui grandissent avec un désir brûlant de participer au monde et sont mis de côté ». Ce rôle marque une nouvelle étape dans la carrière fulgurante du fils des acteurs Irène Jacob et Jérôme Kircher.

Paul Kircher s’était déjà fait remarquer dans Le Lycéen de Christophe Honoré en 2022, qui lui avait valu le prix de la meilleure interprétation au festival de Saint-Sébastien. Plus récemment, son jeu impressionnant dans Le Règne animal de Thomas Cailley, où il partageait l’écran avec Romain Duris, a consolidé son statut de figure montante du cinéma français.

Dans Leurs enfants après eux, attendu en salles le 4 décembre, il incarne Anthony, un jeune ouvrier amoureux de la fille d’un notable, dans une fresque mélancolique sur l’adolescence et la reproduction sociale. En 2025, Paul Kircher sera également à l’affiche du prochain film de Cédric Klapisch, confirmant son ascension dans le monde du cinéma.

Alice Leroy