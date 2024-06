Le groupe média Keleops acquiert le site technologique américain Gizmodo

En ce milieu d’année 2024, le groupe français Keleops, propriétaire de plusieurs médias tech en ligne comme 01net, Presse Citron, le Journal du Geek, et iPhon, a annoncé l’acquisition de Gizmodo, un site américain de renom fondé en 2002. Cette transaction marque une étape importante pour Keleops, qui cherche à renforcer sa présence sur le marché international.

Jean-Guillaume Kleis, fondateur et PDG de Keleops, a déclaré au Figaro : « Nous avons investi un montant significatif pour entrer sur le marché américain par la grande porte. L’acquisition de Gizmodo permet à notre groupe de véritablement changer de dimension et de doubler de taille. » Le montant exact de la transaction n’a pas été révélé, mais Kleis a souligné que Keleops finance ses acquisitions grâce à sa rentabilité, sans recourir à l’endettement.

Gizmodo, connu pour ses articles sur l’actualité technologique et les tests de produits, héberge également io9, un blog dédié au cinéma, aux séries et à la pop-culture. « Dans les prochaines semaines, nous allons discuter avec la rédaction, composée de 25 personnes entre New York et la Californie, pour voir comment nous pouvons accompagner leur développement », a ajouté Kleis.

Cette acquisition représente la sixième pour Keleops en six ans. Le groupe a commencé son aventure médiatique en 2018 avec le rachat de Presse Citron, suivi par une partie des médias de NextInteractive (01Net), alors détenus par le groupe Altice. « Notre ambition est de devenir un leader international des médias sur la verticale tech. Nous étudierons chaque opportunité qui se présentera aux États-Unis comme en Europe », a précisé Kleis.

Avec l’ajout de Gizmodo, Keleops revendique désormais 30 millions de visiteurs uniques par mois. Le groupe propose des versions de certains de ses sites en anglais, allemand et espagnol, tout en maintenant l’accès gratuit à l’intégralité de leurs contenus. Leur modèle économique repose sur la publicité, le brand content et l’affiliation. Keleops envisage également de développer des événements autour de la tech et de créer des synergies entre ses différentes marques.

Cette acquisition est un mouvement stratégique pour Keleops, visant à consolider sa position sur le marché des médias technologiques et à étendre son influence à l’échelle mondiale.