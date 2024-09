Le Festival du film d’Angoulême bat des records de fréquentation

Le cinéma français a connu un été exceptionnel, porté par une forte fréquentation en salles et un Festival du film d’Angoulême particulièrement réussi. La 17e édition, qui s’est tenue du 27 août au 1er septembre 2024, a non seulement célébré de jeunes talents, mais a également confirmé la vigueur du secteur avec une augmentation notable du nombre de spectateurs.

Avec 62 000 billets vendus, contre 58 000 l’année précédente, le festival a démontré son attractivité croissante. Ce succès reflète la bonne santé du cinéma en France, en pleine renaissance après la pandémie. En effet, la fréquentation des cinémas français a atteint 46,19 millions d’entrées durant l’été 2024, contre 43,95 millions en 2023, selon les données du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Cette hausse s’explique en partie par la diversité des films proposés, allant des productions d’auteur aux grands succès populaires.

Parmi les succès notables, Un p’tit truc en plus a dépassé les 10 millions d’entrées, tandis que Le Comte de Monte-Cristo a franchi la barre des 7 millions. Ces films illustrent la diversité et l’attrait du cinéma français, qui représentait 44,1 % des parts de marché au cours des huit premiers mois de l’année, contre 38,8 % pour les films américains. Ce dynamisme est également renforcé par le retour de blockbusters américains comme Vice-Versa 2 et Deadpool & Wolverine, qui ont contribué à remplir les salles tout au long de l’été.

Dominique Besnehard, co-délégué général du Festival d’Angoulême, souligne cette vitalité en déclarant : « Le cinéma français est en pleine forme, il faut bien le crier. » Selon lui, l’arrivée de jeunes réalisateurs et producteurs témoigne d’une industrie en constante évolution, avec une place de plus en plus marquée pour les femmes cinéastes.

Cette année, quatre des dix films en compétition au festival étaient réalisés par des femmes, dont Rabia de Mareike Engelhardt et Le procès du chien de Laetitia Dosch, primé pour son scénario. Le prix du public a quant à lui été attribué à A Bicyclette ! de Mathias Mlekuz, confirmant l’engouement pour des films émouvants et ancrés dans des récits de vie authentiques.

Alice Leroy