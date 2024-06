Le Fact Check d’Entrevue : Amal Bentounsi accusée d’homophobie religieuse par Ruth El Krief ?

Manuel Bompard invité sur LCI a accusé Ruth El Krief de diffuser une fake news à l’encontre d’Amal Bentounsi, candidate LFI aux législatives. Ruth El Krief dit qu’Amal Bentounsi a dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d’être homophobe, si sa religion le lui reproche ».

Amal Bentounsi a-t-elle dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d’être homophobe, si sa religion le lui reproche » ? Le Fact Check d’Entrevue a mené l’enquête.

Contexte :

Amal Bentounsi, fondatrice du collectif « Urgence Notre Police Assassine », est devenue une figure emblématique de la lutte contre les violences policières en France. Son engagement trouve sa source dans une tragédie personnelle : la mort de son frère, Amine Bentounsi, abattu d’une balle dans le dos par un policier en 2012 à Noisy-le-Sec. Cette tragédie l’a poussée à s’engager activement pour dénoncer les abus et l’impunité au sein des forces de l’ordre. Sa quête de justice l’a également menée sur le terrain politique : elle est aujourd’hui candidate pour La France Insoumise (LFI) et le Nouveau Front Populaire (NFP), où elle continue de défendre ses valeurs de justice et de transparence.

Elle est connue pour ses positions radicales et est fichée pour ses liens avec des mouvements extrémistes et pour violences urbaines. Elle a noué des liens avec Assa Traoré après l’affaire Adama et a appelé à manifester contre les violences policières après la mort de Nahel.

Elle est aujourd’hui accusée de communautarisme et d’homophobie par des personnalités politiques et par des journalistes comme Ruth El Krief :

Manuel Bompard, chef de file LFI au sein du NFP défendu sa candidate Amal Bentounsi en citant le communiqué de cette dernière :

Dans ce communiqué Amal Bentounsi, candidate du Nouveau Front Populaire pour la 6e circonscription de Seine-et-Marne, dénonce les attaques diffamatoires menées par des « militants d’extrême-droite », relayées sans vérification par certains journalistes.



Elle clarifie qu’elle n’a jamais tenu les propos homophobes qui lui sont attribués, ceux-ci ayant été postés en 2015 depuis un compte collectif auquel elle n’a pas participé. Engagée de longue date contre le racisme et les discriminations, Amal Bentounsi affirme son combat pour la justice et l’égalité, et promet de continuer à défendre les droits des minorités et des opprimés à l’Assemblée Nationale.

Fact Check : compte tenu de ces éléments, et en l’absence d’éléments supplémentaires, Ruth El Krief ne peut pas affirmer qu’Amal Bentounsi a dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d’être homophobe, si sa religion le lui reproche » .

