Le directeur de la Mostra revendique une concurrence « saine » avec Cannes

Alors que la 81e édition de la Mostra de Venise s’ouvre le 28 août, Alberto Barbera, directeur artistique du plus ancien festival de cinéma au monde, a tenu à souligner la « saine concurrence » qui existe entre Venise et son célèbre rival, le festival de Cannes. Barbera, en poste depuis 2012, voit cette émulation non pas comme une rivalité hostile, mais comme un moteur qui pousse chaque festival à se surpasser.

La Mostra de Venise, bien que plus modeste en termes de volume que Cannes, mise sur la qualité et la diversité de sa sélection. « Nous parions davantage sur la qualité des films peu nombreux que nous sélectionnons, afin de garantir un service de promotion à tous, que ce soit de grosses productions des studios d’Hollywood ou de petits films venant du monde entier », a-t-il déclaré à l’AFP. Cette approche a permis à la Mostra de devenir un tremplin pour de nombreux films vers les Oscars, avec des succès tels que La La Land ou A Star is Born.

Cette année, la Mostra promet une forte présence de stars internationales, après une édition précédente marquée par l’absence de nombreuses vedettes en raison de la grève des scénaristes à Hollywood. Lady Gaga, Joaquin Phoenix, et Angelina Jolie figurent parmi les têtes d’affiche qui fouleront le tapis rouge du Lido. « Cela fait peut-être plus de vingt ans qu’il n’y avait pas autant de stars présentes venant de nombreux pays », se félicite Barbera.

Outre la compétition principale, qui verra 21 films s’affronter pour le prestigieux Lion d’Or, la Mostra innove cette année avec une section consacrée aux séries, une première pour le festival. « Ce ne sont pas des séries TV, ce sont de vrais films, très longs », précise Barbera, insistant sur le rôle du festival dans l’accompagnement des évolutions du cinéma et des images animées.

Malgré cette « saine concurrence » avec Cannes, Barbera reconnaît la place dominante de la Croisette, mais il estime que la diversité des festivals enrichit l’industrie cinématographique dans son ensemble. Le palmarès de cette 81e édition sera dévoilé le 7 septembre prochain, clôturant une Mostra qui s’annonce grandiose.

Alice Leroy