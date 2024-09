Le député PS Philippe Brun lance « La ligne populaire » : un mouvement pour les travailleurs

Le député socialiste de l’Eure, Philippe Brun, a officiellement lancé ce samedi 7 septembre 2024 son nouveau mouvement politique baptisé « La ligne populaire », lors de la troisième édition de la fête populaire qu’il organisait à Léry (Eure). Ce projet se veut transpartisan, visant à rassembler les Français qui n’ont « que leur travail pour vivre ». L’initiative entend proposer des idées innovantes pour la gauche, tout en organisant des événements et une formation politique gratuite destinée aux ouvriers et employés.

Un rassemblement pour réorienter la gauche

Philippe Brun souhaite éviter la création d’un simple courant au sein du Parti socialiste (PS). Il ambitionne plutôt de réorienter la ligne politique de la gauche française vers les classes populaires, notamment celles qui, selon lui, se tournent de plus en plus vers le Rassemblement national. « La ligne populaire » veut ainsi offrir une alternative politique à cette France souvent oubliée, en parlant directement à ceux qui peinent à joindre les deux bouts.

L’une des propositions phares de ce nouveau mouvement est la création de « l’école de l’engagement », une formation politique gratuite dédiée aux ouvriers et aux employés. L’objectif est de permettre à ces citoyens, souvent éloignés des cercles politiques traditionnels, de s’investir pleinement dans la vie publique et de participer activement aux débats et décisions qui façonnent leur quotidien.

Un mouvement transpartisan pour une nouvelle dynamique

« La ligne populaire » se présente comme un groupe d’action transpartisan, souhaitant dépasser les clivages politiques habituels pour réunir les forces progressistes autour des travailleurs. Philippe Brun a annoncé vouloir organiser des Fêtes populaires à travers tout le pays, dans l’espoir de rassembler les Français autour de cette dynamique.

En parallèle de ce projet, le député a également affirmé son intention de censurer le futur gouvernement dirigé par Michel Barnier, affichant ainsi sa volonté de peser fortement sur la scène politique nationale dans les mois à venir.