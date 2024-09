« Le Covid 19 a 4 ans, vous avez fait quoi en 4 ans ? » : Léon Marchand casse Internet

Il est sur un nuage depuis son été sur le toit du monde, avec des Jeux Olympiques de Paris 2024 éblouissants. Léon Marchand vient encore une fois de charmer ses nombreux fans en postant un tweet bien senti.

C’est la question en vogue sur X, ex-Twitter, depuis le 28 août : « Le Covid 19 a 4 ans, vous avez fait quoi en 4 ans ?« . Chacun y va de sa petite réponse, en postant une photo du début d’année 2020. Histoire de montrer son évolution professionnelle ou personnelle depuis la terrible pandémie.

On peut lire, pêle-mêle : « j’ai grossi« , « j’ai eu mon permis« , « j’ai trouvé la femme de ma vie »… Bref, la vie des réseaux sociaux, où chacun raconte un peu sa vie à sa façon, entre nombrilisme et égocentrisme…

Le Covid 19 a 4 ans, vous avez fait quoi en 4 ans ? — BlanKa 💫 (@Blankahanma) August 28, 2024

Le quadruple champion olympique Léon Marchand a choisi lui aussi d’y répondre. Et sa réponse a fait mouche.

En postant une photo de lui à l’âge de 18 ans, faisant la grimace, la tête hors de l’eau, déjà dans une piscine (forcément), Léon Marchand a totalisé plus de 11 000 reposts et plus de 130 000 likes. Colossal.