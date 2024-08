Le coût de la vie étudiante toujours en hausse : l’Unef dénonce une augmentation des frais universitaires

Selon une enquête publiée par le syndicat étudiant Unef, le coût de la vie étudiante poursuit sa hausse en 2024, après plusieurs années d’augmentation. Le syndicat met en cause, entre autres, une montée des frais d’inscription universitaire, tandis que le ministère de l’Enseignement supérieur conteste certains points de l’enquête, dénonçant une « opération de communication » de l’Unef.

D’après les chiffres présentés par l’Unef, le coût de la vie étudiante devrait croître de 2,25% pour l’année universitaire 2024-2025, ce qui équivaut à une augmentation des dépenses de 482,16 euros par an. Bien que cette hausse soit plus modérée que celle de l’année précédente (+6,47%), elle porte à 27,76% l’augmentation du coût de la vie étudiante depuis 2017.

« La hausse des coûts est continue et devient particulièrement marquée ces dernières années », a commenté Hania Hamidi, secrétaire générale de l’Unef, soulignant l’alourdissement des frais d’inscription universitaire ainsi que de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC). L’étude relève également une inflation dans d’autres domaines essentiels, comme les loyers (+3,5% en résidences Crous, +1,08% hors résidences), les tarifs énergétiques (+4,8%) et les produits alimentaires (+0,82%).

En réponse, le ministère de l’Enseignement supérieur a défendu sa gestion des frais universitaires, affirmant que les coûts d’inscription ont « fortement baissé » entre 2017 et 2024, tout en minimisant l’impact des augmentations signalées par l’Unef.

Alice Leroy