Le Comte de Monte-Cristo dépasse les 8 millions d’entrées au box-office français

Le film Le Comte de Monte-Cristo, adapté du célèbre roman d’Alexandre Dumas et porté par Pierre Niney dans le rôle d’Edmond Dantès, continue de dominer le box-office français. Pour sa onzième semaine d’exploitation, le long-métrage de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière a franchi le cap impressionnant des 8 millions d’entrées, avec 357 154 spectateurs supplémentaires la semaine dernière. Cette performance place le film parmi les grands succès de l’année en France, surpassant même la version de 1955 avec Jean Marais, qui avait atteint 7,8 millions d’entrées.

Le Comte de Monte-Cristo figure également parmi les quatre films présélectionnés pour représenter la France aux prochains Oscars, une reconnaissance supplémentaire pour cette adaptation d’un classique de la littérature française. Le film est suivi de près par Emilia Perez de Jacques Audiard, une comédie musicale qui a attiré plus de 188 000 spectateurs en trois semaines, et Jamais plus – It Ends With Us, adaptation du best-seller de Colleen Hoover, qui a franchi la barre du million d’entrées en quatre semaines.

En quatrième position du box-office se trouve la nouveauté À l’ancienne, une comédie avec Gérard Darmon et Didier Bourdon, qui a séduit 120 739 spectateurs. En cinquième place, Deadpool & Wolverine poursuit son succès avec plus de 3,5 millions d’entrées accumulées en sept semaines, consolidant la popularité des franchises de super-héros en France.

Alice Leroy