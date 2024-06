Le communiste Léon Deffontaines investi par le Nouveau Front Populaire dans la Somme

Léon Deffontaines, ancien chef de file du Parti communiste français (PCF) aux élections européennes, a annoncé qu’il sera le candidat du nouveau Front populaire dans la troisième circonscription de la Somme. Sa candidature intervient dans un contexte de forts scores du Rassemblement national (RN) dans cette région.

C’est avec honneur et détermination que j’ai accepté d’être le candidat du nouveau Front populaire chez moi, dans la 3e circonscription de la Somme.



Dans ce territoire promis au RN, je montrerai le vrai visage antisocial de M.Bardella et ses amis.



Unis, nous gagnerons ! pic.twitter.com/Xl5wcQj3Lh — Léon Deffontaines (@L_Deffontaines) June 14, 2024

Deffontaines, dont la liste avait obtenu 2,36 % aux précédentes élections européennes, a exprimé sa détermination à lutter contre ce qu’il qualifie de « fausse évidence » de la domination du RN dans la circonscription. « Je montrerai le vrai visage antisocial de M. Bardella et ses amis », a-t-il affirmé, visant directement le leader du RN.

Dans un communiqué publié ce vendredi, Deffontaines a souligné l’unité des forces progressistes face à la dissolution de l’Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire, regroupant plus de vingt partis politiques, dont le Parti socialiste, les Écologistes, la France Insoumise et le Parti communiste français, se présente comme une alternative solide et unie à gauche.

Arnaud Petit, maire de Woincourt, ainsi que de nombreuses personnalités locales de gauche soutiennent Deffontaines dans cette campagne. Ensemble, ils promettent de défendre les intérêts des travailleurs, d’augmenter le pouvoir d’achat, de rehausser les salaires et les pensions, de baisser les factures EDF et de revenir sur la réforme des retraites mise en place par Emmanuel Macron.

Deffontaines appelle les électeurs de la Somme à ne pas se laisser séduire par le RN, qu’il accuse de voter systématiquement contre les intérêts des travailleurs. « Le RN n’est pas une réponse à vos problèmes, il fait partie du problème », a-t-il déclaré. Il se dit prêt à sillonner chaque mètre de la troisième circonscription pour convaincre les électeurs qu’une alternative est possible.