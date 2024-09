Le cheval métallique de la cérémonie d’ouverture des JO 2024 sera exposé au château de Versailles

Le majestueux cheval métallique, qui a illuminé la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 en « galopant » sur la Seine, sera exposé au château de Versailles à partir du 2 octobre jusqu’au 24 novembre. Cette œuvre impressionnante, baptisée Zeus, avait marqué les esprits par son design avant-gardiste et son animation captivante.

Créée par le studio de design nantais Blam, Zeus est une sculpture mécanique en aluminium, qui allie techniques traditionnelles et innovations modernes telles que le martelage de la tôle et l’impression 3D. Le cheval, fixé sur un trimaran invisible lors de la cérémonie des JO, avait donné l’impression de courir sur l’eau, symbolisant à la fois la puissance et l’élégance du mouvement.

Après avoir été exposé devant l’Hôtel de Ville de Paris, Zeus s’installera dans la cour royale du château de Versailles. Il sera visible gratuitement depuis la grille d’entrée principale, mais l’accès de près nécessitera un billet d’entrée. L’œuvre sera positionnée face aux écuries royales, en écho à la célèbre statue équestre de Louis XIV, créant ainsi un dialogue artistique entre tradition et modernité.

L’exposition de Zeus coïncide avec celle de « Cheval en Majesté », qui se tient actuellement au château et retrace 400 ans d’histoire équestre en Europe. Le château de Versailles souligne ainsi le lien historique et culturel entre le cheval et la résidence royale, mettant en avant l’importance de cet animal dans la vie de cour et les arts équestres, encore préservés aujourd’hui par l’Académie équestre nationale.

L’installation de Zeus à Versailles marque la continuité de l’esprit olympique, un clin d’œil aux épreuves équestres qui s’y sont tenues cet été. Le soutien de Sanofi et de l’atelier Blam a permis de réaliser cette exposition unique, célébrant le lien indissociable entre le sport, l’art et l’histoire.

Alice Leroy