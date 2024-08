Le chef d’état-major des armées françaises alerte sur des « temps très durs » à venir pour l’Occident

Lors d’une intervention le 27 août devant les dirigeants du Medef et de plusieurs grandes entreprises françaises, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées françaises, a lancé une mise en garde sévère. Il a souligné que l’Occident devait se préparer à des « temps très durs », alors que la contestation de son modèle et la fragmentation de l’ordre international s’intensifient. Le général a décrit un monde où le recours à la force est de plus en plus désinhibé, devenant l’outil privilégié pour résoudre les différends et imposer des volontés.

Thierry Burkhard a également évoqué l’émergence d’un « ordre alternatif » qui cherche à évincer l’ordre international fondé par l’Occident. Cet ordre, construit sur le droit, est désormais critiqué pour avoir été conçu par et pour l’Occident, a-t-il expliqué. En parallèle, le général a mis en lumière les nouvelles menaces, notamment la guerre informationnelle, où les compétiteurs de l’Occident mènent des actions particulièrement agressives, ainsi que le changement climatique, qu’il a qualifié de « catalyseur de chaos » en raison des conflits liés à l’accès aux ressources, aux déplacements de population et aux famines.

Ces déclarations ont été faites lors du lancement du partenariat ProMilès entre les entreprises et l’armée, visant à renforcer les relations entre le secteur privé et les forces armées, notamment pour la reconversion des soldats blessés et le soutien aux conjoints de militaires. Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de moderniser et de renforcer les capacités de la réserve militaire française.

Alice Leroy