Le Bigdil revient : 20 ans après, Vincent Lagaf’ relance l’émission sur RMC Story

Deux décennies après son arrêt, « Le Bigdil », le jeu télévisé qui a marqué la fin des années 1990 sur TF1, fait son grand retour. Vincent Lagaf’, l’animateur emblématique de l’émission, a annoncé cette résurrection à Télé-Loisirs le 3 juin. Cette fois-ci, l’émission sera diffusée en prime-time sur RMC Story, une grande première pour la chaîne.

« Le Bigdil » a fait les beaux jours de TF1 de 1998 à 2004, captivant des millions de téléspectateurs chaque soir. L’émission sera relancée avec la même formule gagnante qui a séduit le public il y a 20 ans. « On ne va pas changer une virgule par rapport à la première saison du ‘Bigdil’ sur TF1 », affirme Vincent Lagaf’. Les candidats, toujours des anonymes, participeront à des épreuves pour gagner de l’argent ou des cadeaux, et Bill l’extraterrestre, personnage culte de l’émission, sera de retour, interprété par Gilles Vautier, comme à l’époque.

Si l’émission garde son essence, quelques ajustements seront faits pour refléter les évolutions de la société. Les Gafettes, jeunes femmes qui présentaient les cadeaux, ne seront pas de la partie. Lagaf’ justifie cette décision en affirmant que « les mentalités ont changé » et qu’il n’est plus nécessaire de mettre des « belles filles partout ».

La décision de relancer « Le Bigdil » sur RMC Story a été prise après une soirée spéciale en décembre 2023, célébrant les 25 ans de l’émission. Cette diffusion a été un succès d’audience, confirmant l’intérêt toujours présent pour le jeu.

Lagaf’, qui anime également « SOS Garage » sur RMC Découverte depuis 2022, a accepté ce retour après avoir été convaincu par Stéphane Sallé de Chou, le patron de RMC Story et RMC Découverte. « Il a vu que ça avait été un carton d’audience et on m’a donc appelé pour me demander si j’avais envie de refaire ‘Le Bigdil' », explique l’animateur.

En prime-time, Lagaf’ espère pouvoir offrir un véritable show, sans la pression d’une diffusion quotidienne. « Je ne veux plus en faire car de nos jours, il faut en enregistrer cinq ou six par jour. En prime time, on a plus de temps pour déconner », précise-t-il.

Ce retour tant attendu promet de ravir les fans de la première heure et de conquérir une nouvelle génération de téléspectateurs. « Le Bigdil » version 2024 sera produit par Ah! Production, appartenant à Arthur via Satisfaction. Le nombre exact d’épisodes n’a pas été précisé, mais Lagaf’ assure qu’il y en aura « plusieurs ».

Rendez-vous donc prochainement sur RMC Story pour redécouvrir « Le Bigdil » et son animateur Vincent Lagaf’, prêt à reprendre du service avec son humour et son énergie légendaires.