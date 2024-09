Le benjamin de l’Assemblée nationale Flavien Termet démissionne

Le benjamin de l’Assemblée nationale, Flavien Termet, élu député à seulement 22 ans en juillet dernier dans la première circonscription des Ardennes, a annoncé ce matin sa démission, moins de trois mois après son élection. C’est avec une profonde tristesse qu’il a partagé cette décision sur les réseaux sociaux, invoquant des raisons personnelles et médicales qui l’empêchent d’exercer pleinement son mandat.

Dans son message, Termet a souligné son engagement envers ses concitoyens, affirmant que « être député, c’est un investissement total à votre service, à vos côtés : pour vous aider. » Il a exprimé la promesse qu’il avait faite aux électeurs d’apporter son soutien à « cette France du travail, qui souffre en silence » et de contribuer à une société solidaire qui ne laisse personne sur le bord du chemin.

« Ce mandat était plein de promesses et, soyez sûr que si je prends cette pénible décision, c’est que j’y suis contraint », a-t-il déclaré. Il a précisé que son engagement politique était né du désir d’aider les personnes modestes et de travailler pour un avenir meilleur pour la nation.

Termet a également rassuré ses électeurs en indiquant que sa démission ne constitue pas un abandon. Le Rassemblement national, dont il est membre, prévoit de présenter un candidat pour le remplacer lors de l’élection législative partielle à venir. « J’ai toute confiance en celui-ci pour défendre farouchement notre beau département et ses habitants », a-t-il affirmé, appelant les Ardennaises et les Ardennais à lui faire confiance.

« Cette démission me brise le cœur, mais si je me suis engagé, c’est parce que je vous aime et cela ne s’arrêtera pas », a conclu Flavien Termet, en promettant de rester présent pour ceux qu’il a eu l’honneur de représenter.