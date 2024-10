Le 86e prix Albert Londres sera finalement remis à Paris et non à Beyrouth

Initialement prévu à Beyrouth, le 86e prix Albert Londres sera finalement décerné à Paris le 4 décembre 2024, en raison de la situation géopolitique instable au Liban. Créé en hommage au journaliste Albert Londres, ce prix prestigieux récompense chaque année les meilleurs reportages en presse écrite, audiovisuel et littérature francophones. « Nous aurions aimé être à Beyrouth, mais les circonstances nous obligent à revoir nos plans », a déclaré le jury, exprimant son soutien et sa solidarité envers un pays en proie aux tensions.

📣 Découvrez la présélection pour les #PrixAlbertLondres 2024.



Solidarité et amitié envers le Liban, où nous aurions dû annoncer cette présélection.

🔎 https://t.co/6m9PgkqMUM pic.twitter.com/pRzylp6cDY — Prix Albert Londres (@albert_londres) September 27, 2024

Le prix Albert Londres, considéré comme le plus prestigieux pour les journalistes francophones, est attribué à des reporters de moins de 41 ans, dans trois catégories : presse écrite, audiovisuel et livre. Parmi les finalistes retenus pour la presse écrite figurent des journalistes de Libération, de L’AFP et du Monde. Pour le prix audiovisuel, les reportages Chine : opérations secrètes et Nous, jeunesse(s) d’Iran font partie des sélections marquantes. Quant au prix du livre, les ouvrages sélectionnés abordent des sujets aussi variés que le conflit en Ukraine ou le cyberespionnage.

En déplaçant la cérémonie à Paris, l’association Albert Londres souhaite réaffirmer son engagement pour la liberté de la presse et le travail des journalistes, dans un contexte où cette profession est de plus en plus menacée. « Nous voulons que ce prix soit un symbole de soutien à ceux qui, partout dans le monde, risquent leur vie pour que la vérité éclate », a souligné l’un des membres du jury. Cette édition 2024 se déroulera sous le signe de la solidarité, alors que la presse libanaise continue de faire face à de nombreuses difficultés.

L’année dernière, Wilson Fache, journaliste belge, avait remporté le prix de la presse écrite pour ses reportages en Israël et en Afghanistan, tandis que le prix audiovisuel avait été décerné à Hélène Lam Trong pour son documentaire Daech, les enfants fantômes. En 2023, le prix du livre avait quant à lui été attribué à Nicolas Legendre pour Silence dans les champs. Cette nouvelle édition entend une nouvelle fois célébrer l’excellence journalistique et rendre hommage à ceux qui défendent la liberté d’informer.

Alice Leroy