Le « 20 heures » de France 2 se réinvente avec une heure d’info chaque soir

Le journal télévisé de France 2, une institution pour des millions de Français, va connaître une petite révolution à partir du lundi 9 septembre 2024. En effet, le JT présenté par Anne-Sophie Lapix en semaine et Laurent Delahousse le week-end va désormais durer une heure complète, de 20 heures à 21 heures, a annoncé Alexandre Kara, directeur de l’information du groupe France Télévisions, lors de la grande conférence de rentrée.

Ce changement marque une volonté d’approfondir l’information dans un monde saturé par les chaînes d’information en continu et les réseaux sociaux. « On va donner plus de temps au 20 heures car c’est plus que jamais nécessaire dans l’environnement complexe qui est le nôtre », explique Alexandre Kara. L’objectif est de prendre le temps de « décoder », « analyser » et « mieux comprendre le monde », poursuit-il.

Le nouveau format inclura davantage de reportages longs, des enquêtes, ainsi que des interventions d’experts pour apporter un éclairage supplémentaire sur les sujets d’actualité. Le journal météo-climat sera également intégré, et plus d’invités prendront la parole sur le plateau.

Cet allongement du JT ne signifie pas pour autant une perte de rythme. Anne-Sophie Lapix a rassuré : « Nous aurons toujours des moments forts et rythmés, mais aussi des espaces pour approfondir des sujets qui méritent du temps. »

Ce nouveau JT débutera le lundi 9 septembre, et le feuilleton quotidien « Un si grand soleil », qui était diffusé juste après, sera désormais programmé sur France 3 à 20h45.

Alice Leroy