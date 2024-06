L’avenir de Jean Castex à le tête de la RATP menacé par le résultats des élections législatives ?

Le lundi 24 juin prochain, Jean Castex inaugurera le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly, marquant l’arrivée du métro automatique à l’aéroport. Patron de la RATP depuis deux ans, l’ancien Premier ministre avait reçu le soutien d’Emmanuel Macron pour prolonger son mandat de cinq ans à la tête de la Régie. Cependant, les récentes élections européennes et la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président ont rebattu les cartes de son avenir.

Jean Castex devait être auditionné par les commissions du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat pour valider sa reconduction. Toutefois, ces auditions pourraient être retardées en raison des élections législatives prévues les 30 juin et 7 juillet prochains. Si les nouveaux députés élus ne soutiennent pas le choix de Macron, la RATP pourrait se retrouver sans PDG au moment crucial des Jeux Olympiques de Paris, qui débutent le 26 juillet.

Jean Castex, conscient des enjeux, a déclaré qu’il existe des procédures d’intérim pour éviter que la RATP ne soit sans dirigeant pendant les Jeux. Du côté de la RATP, l’accent est mis sur la réussite des JO, et Castex se consacre pleinement à cette tâche.

Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, soutient la continuité à la tête de la RATP pour poursuivre son redressement. Elle exprime une volonté de stabilité malgré les incertitudes politiques.

En conclusion, l’avenir de Jean Castex à la tête de la RATP dépendra largement des résultats des élections législatives et des décisions des nouveaux députés. En attendant, l’objectif principal reste la bonne organisation des transports pour les Jeux Olympiques, un défi crucial pour la réussite de cet événement international.