L’autrice Annie Ernaux dénonce « l’anti-intellectualisme » contre les sciences sociales en inaugurant une maison de la recherche à Cergy

Ce jeudi 26 septembre 2024, lors de l’inauguration de la Maison de la Recherche en sciences humaines et sociales à Cergy, l’écrivaine Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, a profité de cette occasion pour exprimer une critique acerbe contre ce qu’elle appelle un « anti-intellectualisme qui ne dit pas son nom ». Ce bâtiment universitaire, qui porte désormais son nom, devient un symbole de résistance intellectuelle face aux attaques contre les sciences sociales.

Dans son discours, Annie Ernaux a souligné l’importance cruciale des sciences humaines pour protéger la société des « opinions toutes faites » et des « slogans politiques et commerciaux ». Elle a rappelé que ces disciplines sont un « rempart » contre la pensée simpliste. « On ne dira jamais assez que les sciences sociales et humaines œuvrent pour plus de liberté et de connaissance », a affirmé l’autrice, appelant à la défense de l’université face aux pressions politiques et économiques qui tentent de la fragiliser.

Ernaux a également insisté sur l’impact personnel des sciences sociales dans son propre travail d’écriture, citant notamment les œuvres de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron qui l’ont aidée à affronter sa propre « honte des origines ». Elle a expliqué comment la sociologie lui a donné le courage de mettre en lumière des réalités sociales longtemps tues dans la littérature, et elle a déploré que ces savoirs soient aujourd’hui marginalisés.

L’inauguration de cette Maison de la Recherche, qui regroupe historiens, géographes, archéologues et autres spécialistes, marque un moment fort pour l’université de Cergy Paris, à un moment où les coupes budgétaires menacent l’avenir de la recherche. Laurent Gatineau, président de l’université, a salué l’impact de la renommée d’Annie Ernaux, espérant que cette nouvelle institution deviendra un centre d’attraction pour les chercheurs du monde entier.

Alice Leroy