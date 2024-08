Laurent Wauquiez : un nouveau départ pour la droite en pleine tempête politique

Alors que le paysage politique français continue d’évoluer, Laurent Wauquiez se trouve à un carrefour crucial de sa carrière. Cette rentrée symbolise une transition importante pour Wauquiez, chef de file des députés de la Droite Républicaine, anciennement Les Républicains (LR), qui envisage déjà les élections présidentielles de 2027.

Cette année, il fait sa rentrée politique en Haute-Loire, marquée par son retour en première ligne après la dissolution surprise de l’Assemblée en juin. Ce retour est perçu comme un moment déterminant qui pourrait soit signaler le début d’un déclin irrémédiable de sa lignée politique, soit marquer le début d’un renouveau incertain pour son parti.

Wauquiez a entamé sa rentrée avec une ascension traditionnelle du Mont Mézenc, accompagné non seulement par des soutiens locaux fidèles mais aussi par des parlementaires de diverses régions, soulignant son appel à l’unité et à la solidarité au sein de son groupe. La présence confirmée d’au moins vingt députés et de figures telles que Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy, illustre le soutien dont il jouit au sein de sa faction.

À l’Assemblée, Wauquiez a adopté une approche qui se veut indépendante et constructive, évitant une opposition systématique et stérile, tout en donnant des responsabilités tant aux jeunes qu’aux figures moins alignées avec sa vision initiale, une stratégie qui a été bien accueillie par ses collègues. Cette méthode lui a valu des éloges pour son « sans-faute » parlementaire de juillet, selon Jean-Louis Thiériot, député de Seine-et-Marne.

Cependant, Wauquiez doit naviguer dans un contexte de gouvernement incertain, avec la possibilité qu’une personnalité de droite prenne la tête du gouvernement, ce qui pourrait compliquer sa tâche de maintenir son indépendance vis-à-vis du pouvoir en place. Les rumeurs circulent autour de figures comme Xavier Bertrand, ajoutant une couche de complexité à ses plans de restructuration de la droite.

L’ancien ministre doit également gérer les dissensions internes, notamment avec Éric Ciotti, toujours président officiel du parti Les Républicains, et qui est plus isolé que jamais après son rapprochement unilatéral avec Marine Le Pen. Ce désaccord est ressenti comme une trahison par beaucoup, et la réouverture du dialogue semble cruciale pour l’avenir du parti.

Enfin, au-delà des défis internes et des manœuvres politiques, une enquête pour soupçon d’emplois fictifs plane toujours sur lui, ce qui pourrait ternir son image renouvelée. Malgré cela, Wauquiez reste déterminé à reconstruire et à redéfinir l’identité politique de la droite, dans l’espoir de la rendre de nouveau pleinement visible et influente sur la scène nationale.