Laurent Wauquiez face à Macron : Un refus clair de coalition

Laurent Wauquiez, le président des députés de la Droite républicaine (DR, ex-LR), se prépare à une rentrée politique chargée, marquée par une rencontre cruciale avec le président Emmanuel Macron et une ascension traditionnelle du Mont Mézenc.

Ce vendredi, Wauquiez, accompagné de Bruno Retailleau et Annie Genevard, rencontrera Macron dans le cadre des consultations préalables à la nomination d’un nouveau Premier ministre. Les représentants de la droite républicaine, alignés dans leur position, réitéreront leur refus de participer à une coalition gouvernementale, malgré les propositions du camp présidentiel. Cette position est renforcée par la proposition en juillet d’un « pacte législatif d’urgence » comprenant 13 textes que DR s’engage à soutenir, conditionnellement à leur adoption par le gouvernement.

Laurent Wauquiez devrait également mettre en avant les limites que son camp refuse de franchir, notamment toute augmentation des impôts, réduction des pensions, ou l’inclusion de ministres du parti La France Insoumise au gouvernement.

L’issue de cette rencontre pourrait également influencer la décision concernant la possible nomination de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, à Matignon, malgré les tensions existantes entre les deux hommes politiques de droite.

Dimanche, Wauquiez entamera son ascension annuelle du Mont Mézenc, un événement devenu un rituel depuis 2019, symbolisant la cohésion et l’endurance politique. Cet événement rassemblera une quarantaine de parlementaires, affirmant ainsi l’unité de la droite républicaine. Ce rassemblement arrive à un moment crucial, suite à la frôlée désintégration du parti en juin dernier, lorsqu’un accord a été établi entre Eric Ciotti et le Rassemblement national.

Alors que Wauquiez se concentre sur la reconstruction de la droite et la préparation pour les présidentielles de 2027, la situation interne du parti reste tendue, notamment avec Eric Ciotti qui semble politiquement isolé. La résolution judiciaire attendue en octobre sur la direction du parti ajoutera encore à la dynamique complexe au sein de la droite française.

Entre les défis de gouvernance et les ambitions présidentielles, Laurent Wauquiez semble prêt à naviguer dans ces eaux tumultueuses sans compromettre sa vision d’une droite indépendante et puissante. La montée du Mont Mézenc symbolisera non seulement son endurance mais aussi sa détermination à maintenir son parti uni et influent sur l’échiquier politique français.