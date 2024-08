Laurent Wauquiez accusé de dépenses excessives pour déjeuners parisiens

Un rapport consulté par Le Dauphiné Libéré a pu consulter révèle des critiques sévères de la Chambre régionale des comptes à l’encontre de Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le document met en lumière une stratégie de communication coûteuse et semble dénoncer des dérives financières notables.

Des dîners de prestige au coût exorbitant

La Chambre régionale des comptes critique particulièrement les « dîners des sommets », événements organisés en 2022 pour des personnalités régionales, dont les coûts auraient excédé les 1 000 euros par invité. Pour le dîner du 31 mars 2022 à l’Institut Paul-Bocuse à Écully, le coût total par participant s’élevait à 1 000 euros, tandis que celui du dîner du 23 juin 2022 au château de la Chaize à Odenas atteignait 1 200 euros. Ces réceptions, qui devaient initialement servir à nouer des contacts et initier des projets, sont accusées d’avoir été principalement axées sur la promotion personnelle du président.

Frais de restauration contestés

Le rapport soulève également des préoccupations concernant les frais de restauration de Laurent Wauquiez, qui ont totalisé plus de 77 000 euros en 2022 et 45 000 euros en 2023. Parmi les dépenses notables figure un dîner privé avec l’écrivain Michel Houellebecq, dont le coût était de 1 248 euros. La Chambre s’interroge aussi sur les dépenses liées aux sondages et aux études d’opinion, jugées excessivement centrées sur la personne du président.

Réactions et engagements

En réponse aux critiques, la Région Auvergne-Rhône-Alpes défend ses pratiques en soulignant que ses dépenses de communication sont parmi les plus faibles en euros par habitant. Elle promet de suivre les recommandations de la Chambre pour améliorer la transparence et la gestion des fonds publics.

Laurent Wauquiez a exprimé son intention de rembourser personnellement les dépenses jugées excessives après avoir découvert leur montant. Il a également demandé la mise en place d’une charte de bonnes pratiques pour éviter de futures controverses.

Réactions politiques

Le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate à la Région critique vivement les dépenses de Wauquiez, qualifiant les pratiques de « inacceptables » et soulignant la nécessité d’une restitution rapide des fonds. Les écologistes et autres opposants dénoncent également les dépenses « irraisonnables » et demandent des mesures concrètes pour restaurer la confiance du public.