Laurent Romejko fait ses adieux à « Des chiffres et des lettres » et rend hommage à Patrice Laffont

Ce vendredi 13 septembre, France 3 diffusera une émission spéciale en première partie de soirée intitulée « Merci Patrice ! », présentée par Laurent Romejko. Ce programme rendra hommage à Patrice Laffont, animateur emblématique de « Des chiffres et des lettres » de 1972 à 1989 et producteur de l’émission jusqu’à son décès le 7 août dernier à l’âge de 84 ans.

Laurent Romejko, qui considérait Patrice Laffont comme un père spirituel ou un grand frère, a partagé une relation professionnelle de près de 25 ans avec lui. « Il assistait à chaque tournage, me faisait des blagues dans l’oreillette que je ne pouvais pas toujours répéter », a-t-il confié lors de son passage au « Buzz TV » ce jeudi.

L’arrêt de « Des chiffres et des lettres » après 52 ans d’existence n’a pas surpris l’animateur. « Nous l’avons appris en mai. Patrice m’a appelé après avoir été convoqué par la direction. Je me doutais que c’était pour annoncer la fin de l’émission », a-t-il expliqué. Le passage de la diffusion en semaine au week-end il y a deux ans avait déjà été un signe avant-coureur pour lui. « On y croyait moyennement. Les audiences n’étaient pas au rendez-vous, et les changements d’horaires n’aidaient pas », a-t-il ajouté.

La soirée spéciale réunira d’anciens champions et des amis de Patrice Laffont, comme Michel Fugain et Jean-Jacques Bourdin, qui partageront leurs souvenirs. Des images d’archives retraceront également les moments forts de ce jeu culte.

Bien qu’il fasse ses adieux à « Des chiffres et des lettres », Laurent Romejko continuera d’animer « Météo à la carte » sur France Télévisions, poste qu’il occupe depuis plusieurs années.