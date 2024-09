Laurent Hénart quitte la présidence du Parti radical, la ministre Nathalie Delattre lui succède

Après une décennie à la tête du Parti radical, Laurent Hénart a annoncé ce samedi 28 septembre qu’il cédait la présidence à Nathalie Delattre, récemment nommée ministre des Relations avec le Parlement dans le gouvernement de Michel Barnier. Cette décision, officialisée lors d’un bureau exécutif du parti, marque un tournant pour le plus vieux parti de France, fondé en 1901.

Laurent Hénart, qui présidait le mouvement depuis 2014, a salué la nomination de Nathalie Delattre, sénatrice RDSE de la Gironde depuis 2017 et secrétaire générale du Parti radical. Selon lui, Delattre est « en situation de porter les valeurs du parti » et saura insuffler un « vent de nouveauté ». Hénart et Delattre partagent un long parcours politique commun, notamment depuis leur création du mouvement des Jeunes Radicaux en 1988.

Malgré son départ de la présidence, Laurent Hénart reste membre de la direction du parti et a exprimé son souhait de s’investir « plus librement » dans la vie publique française, en dehors des activités partisanes. Il appelle à une refonte de l’offre politique républicaine face aux défis actuels, affirmant que le renouvellement des idées est aujourd’hui indispensable.

Le Parti radical, allié de la majorité présidentielle, a soutenu la réélection d’Emmanuel Macron en 2022 et participé activement aux élections européennes de 2024 sous la bannière de la liste Ensemble, menée par Valérie Hayer. Lors des législatives anticipées provoquées par la dissolution de l’Assemblée nationale, le parti s’est positionné en faveur d’un front républicain contre le Rassemblement national.

Nathalie Delattre, seule représentante du Parti radical dans le gouvernement Barnier, prend donc les rênes d’un parti en pleine évolution, avec la mission de continuer à porter les valeurs centristes et républicaines dans une période politique particulièrement mouvementée.