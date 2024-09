Laurent Delahousse se confie sur sa psychanalyse : « Je vois quelqu’un depuis quelques années »

Le célèbre présentateur du journal télévisé de France 2, Laurent Delahousse, a révélé lors d’un entretien accordé à La Tribune qu’il suit une psychanalyse depuis plusieurs années. Celui qui décrypte chaque soir l’actualité pour des millions de téléspectateurs prend aussi le temps de s’interroger sur lui-même, en quête d’introspection et d’apaisement.

Un temps pour soi dans un quotidien chargé

Laurent Delahousse, à la tête du JT du week-end, a confié qu’il s’accordait régulièrement des séances de psychanalyse, un exercice qui l’aide à mieux comprendre sa propre personne. « Je vois quelqu’un depuis quelques années », a-t-il révélé, décrivant l’expérience comme « une exploration intense, un puits sans fond ». Cette démarche lui permet de prendre du recul sur une vie particulièrement dense. En plus de son emploi du temps professionnel chargé, il jongle avec une vie familiale épanouie : père de quatre enfants, il partage également sa vie avec l’actrice Alice Taglioni.

Delahousse explique ressentir de plus en plus le besoin de moments d’apaisement. « J’ai une famille qui me comble et une vie professionnelle riche où je dois me démultiplier et travailler six jours sur sept », confie-t-il. « Mais avec les années, j’ai de plus en plus besoin d’avoir des moments d’apaisement et des parenthèses enchantées pour m’écarter de ce chaos. »

La peur du temps qui passe

À 55 ans, le journaliste admet que le passage du temps est une source d’inquiétude : « Le temps qui passe est aussi quelque chose qui peut m’effrayer. » Face à ces angoisses, la psychanalyse lui permet de prendre du recul sur ce rythme effréné et de trouver un équilibre entre ses différentes responsabilités.

Connu pour sa capacité de travail colossale, Delahousse ne déconnecte jamais complètement. Pourtant, il aspire à échapper à « l’hystérie médiatique, la culture du clash et les certitudes assénées » qui dominent souvent le paysage médiatique actuel. Cette vision reflète son besoin croissant de moments pour lui-même, loin du tumulte quotidien.

La psychanalyse chez les personnalités publiques

Laurent Delahousse n’est pas le premier à parler ouvertement de son recours à la psychanalyse. D’autres figures publiques, comme Florence Foresti, Dany Boon ou encore Christophe Dechavanne, ont également partagé leur expérience avec la thérapie. Ce phénomène témoigne d’une évolution dans l’acceptation de la psychanalyse, souvent vue comme un tabou, mais de plus en plus abordée, notamment après le succès de la série En thérapie sur Arte.

À travers cette démarche, Delahousse s’inscrit dans une quête personnelle et professionnelle visant à se reconnecter avec lui-même, tout en s’adaptant aux exigences de la vie publique.

Alice Leroy