Laurence Haïm rejoint Franceinfo pour les élections américaines de 2024

Franceinfo a annoncé l’arrivée de la journaliste franco-américaine Laurence Haïm pour couvrir l’élection présidentielle américaine de 2024. Elle interviendra dans « L’heure américaine », une nouvelle émission axée sur le duel entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump, diffusée du lundi au jeudi de 22h à 23h.

Après avoir été la correspondante à Washington pour Canal+ jusqu’en 2017 et avoir participé à la campagne d’Emmanuel Macron, Haïm apporte une expertise reconnue en politique américaine à l’équipe de Franceinfo, aux côtés de spécialistes comme André Kaspi, Marjorie Peillon, et Jean-Claude Beaujour.

Yann Barthès prépare également une couverture spéciale des élections sur TMC avec « Quotidien », soulignant l’intérêt médiatique majeur pour cette élection cruciale. Des reporters sont déjà sur le terrain en Arizona et à Washington pour capturer tous les développements.

Cette mobilisation des médias français pour les élections américaines reflète l’importance de cet événement sur la scène internationale. Avec des journalistes expérimentés et des émissions dédiées, Franceinfo et TMC visent à offrir une analyse approfondie et des reportages sur le terrain pour éclairer les téléspectateurs sur les enjeux et les dynamiques de cette course présidentielle, essentielle pour comprendre les futures orientations politiques et géopolitiques des États-Unis.