Laurence Boccolini bouleversée par le meurtre de Philippine : « Elle aurait pu être ma fille »

Laurence Boccolini, animatrice des « Enfants de la télé » sur France 2, a exprimé son émotion et sa tristesse après le meurtre de Philippine Le Noir de Carlan, une étudiante de 19 ans dont le corps a été retrouvé au bois de Boulogne. La jeune femme, étudiante en troisième année de licence en Économie et Ingénierie Financière à l’Université Paris-Dauphine, avait disparu vendredi 20 septembre. Son corps a été découvert le lendemain, partiellement enterré, non loin de son université.

L’animatrice a partagé un long message sur son compte Instagram, soulignant la douleur de la famille et la tragédie de la perte d’un enfant : « Elle s’appelait Philippine. Elle avait un joli sourire et toute la vie devant elle. Elle aurait pu être ma fille ou la vôtre. » Boccolini a également évoqué le quartier de Paris où la jeune femme a été retrouvée, déplorant le fait que le Bois de Boulogne, autrefois un lieu de promenade, est devenu un endroit dangereux.

Elle a exhorté ses abonnés à penser à Philippine et à ses parents, qui sont plongés dans une souffrance incommensurable : « Ne pas pouvoir protéger son enfant est la pire douleur qui soit. Leur histoire est notre histoire car l’inimaginable est arrivé chez eux et personne n’est à l’abri. » Boccolini a terminé son hommage en lançant un appel à la solidarité humaine : « Philippine mérite qu’on lui envoie des poussières d’étoiles où qu’elle soit dans l’univers. Ne la laissez pas devenir un simple fait divers comme il y en a déjà trop. »

Le meurtrier présumé de Philippine, Taha O., un Marocain de 22 ans en situation irrégulière, a été arrêté à Genève le mardi 24 septembre. Déjà condamné pour viol en 2021, il était sous le coup d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) depuis sa libération en juin 2024. Le meurtre de Philippine a ravivé les débats en France sur la sécurité et la gestion des expulsions des personnes en situation irrégulière.

Le message de Laurence Boccolini a ému de nombreux internautes, symbolisant le choc et l’incompréhension que ce drame suscite. L’animatrice, elle-même mère d’une fille de 10 ans, a su trouver les mots pour exprimer la douleur collective face à ce crime atroce qui a touché l’ensemble du pays.