Laurence Bloch quitte Radio France : Vincent Meslet nommé pour lui succéder

Laurence Bloch, directrice des antennes et de la stratégie éditoriale depuis 2022, a annoncé la semaine dernière son départ de Radio France après une carrière de cinquante ans. Cette annonce, faite via le réseau social X, a marqué un tournant pour la Maison de la Radio. Bloch, âgée de 71 ans, a exprimé son émotion et son engagement durable envers la radio publique : « Une autre vie m’attend mais je ne vous oublierai jamais et je défendrai la radio toujours, où que je sois ».

Laurence Bloch est une figure emblématique de Radio France, où elle a commencé sa carrière à la fin des années 1970. Son plus grand fait d’armes est d’avoir dirigé France Inter de 2014 à 2022, période durant laquelle elle a transformé la station en la propulsant au sommet des audiences radio en France. Sous sa direction, France Inter est devenue la première radio du pays en 2019, surpassant RTL, et a maintenu cette position depuis.

Pour lui succéder, la directrice générale de Radio France, Sibyle Veil, a annoncé la nomination de Vincent Meslet. Dans une communication interne, Veil a décrit Meslet comme un « grand professionnel des médias, grand concepteur d’offres et de contenus, grand serviteur du service public ». Vincent Meslet, actuellement à la tête de la société de production Newen France (filiale du groupe TF1), est reconnu pour son travail sur des séries populaires telles que « Plus belle la vie » et « Ici tout commence ».

Vincent Meslet apporte avec lui une riche expérience télévisuelle. Il a longtemps travaillé à France Télévisions, où il a notamment été directeur des programmes de France 3 et a joué un rôle clé dans le lancement de « Plus belle la vie » en 2004. Après un passage par Arte, il est brièvement revenu à la direction de France 2 à l’été 2015. Cependant, son mandat à France 2 a été écourté après un an en raison du mauvais démarrage des nouvelles émissions de l’après-midi, malgré des résultats positifs sur le reste de la grille.

Sa nomination à Radio France marque une nouvelle étape dans sa carrière, puisqu’il n’a jamais travaillé dans le domaine de la radio auparavant. Ce choix stratégique intervient dans un contexte particulier : celui du projet de fusion de l’audiovisuel public, visant à regrouper France Télévisions et Radio France sous une même structure. Ce projet suscite des inquiétudes parmi les employés de Radio France et alimente les débats sur l’avenir du service public audiovisuel.

Pour Vincent Meslet, le défi sera de continuer l’œuvre de Laurence Bloch, souvent surnommée « la Reine mère » en raison de son influence et de son leadership. Il devra naviguer dans un paysage médiatique en constante évolution et répondre aux attentes des auditeurs tout en gérant les incertitudes et les tensions internes liées aux projets de fusion.

En résumé, le départ de Laurence Bloch et la nomination de Vincent Meslet marquent une nouvelle ère pour Radio France. Meslet, avec son expérience dans la télévision et sa réputation de créateur de contenus populaires, devra relever le défi de diriger les antennes et la stratégie éditoriale de Radio France dans un contexte de profonde transformation du paysage médiatique public.