L’athlète Muhammad Abdallah Kounta prov après la découverte de ses tweets pro-Hamas et anti-Blancs

Muhammad Abdallah Kounta, athlète de l’équipe de France d’athlétisme, se trouve au centre d’une controverse après la découverte de tweets où il exprime des opinions pro-Hamas et anti-Blancs. Ces publications, qui remontent à plusieurs années, ont été mises en lumière par le compte X/Twitter Sword of Salomon. Les messages, datés d’octobre 2023, comprennent des propos violents à l’encontre de la France, des commentaires banalisant la Shoah, et des incitations à la haine contre Israël.

L’athlète, âgé de 29 ans, avait été sélectionné pour participer au relais 4×400 m lors des récents Jeux olympiques de Paris, où il a représenté la France. Cependant, son engagement pour le pays a été remis en question par ses publications en ligne, où il qualifie la France de « soufFrance » et la décrit comme un « pays de racistes dégénérés ». Un tweet particulièrement polémique datant d’août 2021 révèle qu’il avait exprimé le désir de « tuer Petit Blanc ».

📌 « J’ai envie de tuer Petit Blanc… »

📌 Haine de la France pic.twitter.com/6keW4Iouco — SwordOfSalomon (@SwordOfSalomon) August 13, 2024

Face à ces révélations, Muhammad Abdallah Kounta a d’abord désactivé son compte X/Twitter avant de le réactiver pour présenter des excuses. « Je m’excuse sincèrement si des personnes se sont senties offensées. Je suis contre les génocides et toute forme de racisme ou d’injustice, et je pense ne pas avoir besoin de prouver à quel point j’aime mon pays », a-t-il déclaré.

Cependant, ses excuses n’ont pas suffi à apaiser la situation. Le vice-président du conseil régional d’Ile-de-France, Patrick Karam, a annoncé que la fédération d’athlétisme allait saisir la justice en faisant un signalement au procureur. Le coureur fait également l’objet d’une suspension immédiate, et la commission de discipline de la fédération examinera la possibilité de le radier définitivement.

Hector M.