L’athlète Claire Michel dément une infection à E. Coli

Claire Michel, triathlète belge, a infirmé les rumeurs concernant une éventuelle infection par la bactérie Escherichia coli (E. coli) après avoir participé à une épreuve de triathlon dans la Seine. Sur sa page Instagram, mercredi 7 août, elle a précisé que les analyses avaient révélé qu’elle souffrait d’un virus et non d’une infection bactérienne.

Un diagnostic rassurant pour la Seine

Les spéculations étaient déjà nombreuses, mais la confirmation de Claire Michel apporte une certaine tranquillité. Les soupçons d’infection par E. coli avaient émergé après que la triathlète ait été contrainte d’annuler sa participation aux épreuves de triathlon mixte en raison de problèmes de santé. Cependant, l’absence de cas similaires chez les autres sportifs ayant nagé dans la Seine avait déjà réduit la probabilité que l’eau soit en cause.

Une récupération difficile pour l’athlète

Claire Michel a partagé son expérience sur Instagram, décrivant les jours difficiles qu’elle a traversés. « Après trois jours de vomissements et de diarrhée, j’ai eu besoin d’un support médical pour récupérer des forces », a-t-elle écrit. Les symptômes persistants ont nécessité des examens approfondis pour déterminer l’origine de sa maladie.

Benoît Jaulhac, chef du laboratoire de bactériologie au CHRU de Strasbourg, a expliqué au HuffPost le processus de diagnostic : « On fonctionne dans ces cas-là par élimination. Si elle n’a pas de signe inflammatoire ou d’infection, et si dans les diarrhées on retrouve les germes d’E. coli normalement présents, cela peut être n’importe quelle virôse digestive ».

Précautions au village olympique

Bien que Claire Michel n’ait pas précisé la nature exacte du virus contracté, la situation au village olympique demeure sous surveillance. Les sportifs suisses Adrien Briffod et Simon Westermann ont également dû renoncer à la compétition en raison de problèmes gastriques. Toutefois, aucune épidémie ou augmentation notable des problèmes digestifs n’a été signalée parmi les athlètes olympiques jusqu’à présent.

